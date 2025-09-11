Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Döbbenetes dolog derült ki: a lengyel légteret megsértő drónok kapcsán lehet, hogy semmi sem az, aminek látszik

baleset

Brutális négyes karambol: rengetegen kórházba kerültek – videóval

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Két autó az árokba borult az ütközés következtében. Karambol történt csütörtökön a 3-as főút 139-es kilométerszelvényénél, Mezőkövesd térségében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
baleset3-as főútkarambolMezőkövesd

Négy gépkocsi ütközött össze a 3-as főút 139-es kilométerszelvényénél, Mezőkövesd térségében, a szomolyai elágazásnál csütörtök reggel. A karambol helyszínéről a mentők hat embert könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba – írta meg a Boon.hu.

karambol
Karambol a 3-as főúton, hat embert vittek kórházba
A fotó illusztráció: Huszár Márk

Kétszer két autó sérült a karambol során

A Borsod Online helyszínen tartózkodó fotóriportere úgy értesült, hogy az első két gépjármű ütközését az elsőbbségadás elmulasztása okozta. A karambolt észlelte egy harmadik autó, amelynek vezetője félreállt, amikor egy mögötte érkező BMW nagy sebességgel autójának csapódott, és azt több méter távolságra lökte. A Borsod vármegyei hírportál információi szerint a helyszínelés befejeződött, az útzárat feloldották.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a megváltozott időjárási körülményekre való tekintettel nagyon körültekintően közlekedjenek!

Ugyancsak csütörtök reggel halálos kimenetelű baleset történt a 39-es főúton, a 17-es kilométerszelvénynél, Tállya és Golop között. Erről bővebben itt olvashat.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!