Brutális négyes karambol: rengetegen kórházba kerültek – videóval

Négy gépkocsi ütközött össze a 3-as főút 139-es kilométerszelvényénél, Mezőkövesd térségében, a szomolyai elágazásnál csütörtök reggel. A karambol helyszínéről a mentők hat embert könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba – írta meg a Boon.hu.

Kétszer két autó sérült a karambol során

A Borsod Online helyszínen tartózkodó fotóriportere úgy értesült, hogy az első két gépjármű ütközését az elsőbbségadás elmulasztása okozta. A karambolt észlelte egy harmadik autó, amelynek vezetője félreállt, amikor egy mögötte érkező BMW nagy sebességgel autójának csapódott, és azt több méter távolságra lökte. A Borsod vármegyei hírportál információi szerint a helyszínelés befejeződött, az útzárat feloldották.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a megváltozott időjárási körülményekre való tekintettel nagyon körültekintően közlekedjenek!

Ugyancsak csütörtök reggel halálos kimenetelű baleset történt a 39-es főúton, a 17-es kilométerszelvénynél, Tállya és Golop között. Erről bővebben itt olvashat.