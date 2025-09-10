Karambol Budapesten és az M1-esen

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Pátynál két autó karambolozott, Budapesten pedig egy kamionnal ütközött össze egy autó – írta meg a Bors.

Az egyik sztrádán és Kőbányán is karamboloztak autók szeptember 10-én reggel / Fotó: Ripost / MW (illusztráció)

Két karambol is történt reggel

Az autópályára a törökbálinti hivatásos tűzoltók siettek. A Katasztrófavédelem oldala szerint már áramtalanították a járműveket, amelyek továbbra is akadályozzák a forgalmat.

A másik baleset Budapest 10. kerületében, Kőbányán, a Jászberényi úton, a Tündérfürt utcánál történt. Itt egy kamion és autó karambolozott. Ide a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki,

és a mentőket is kellett hívni.

Egy embert a tűzoltóknak kellett kiszabadítania.