karambol

Karambol Budapesten és az M1-esen

Két helyen is volt dolguk kora reggel a tűzoltóknak. Az egyik sztrádán és Kőbányán is karamboloztak autók.
Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Pátynál két autó karambolozott, Budapesten pedig egy kamionnal ütközött össze egy autó – írta meg a Bors

Az egyik sztárdán és Kőbányán is karamboloztak autók szeptember 10-én reggel
Az egyik sztrádán és Kőbányán is karamboloztak autók szeptember 10-én reggel / Fotó: Ripost / MW (illusztráció)

Két karambol is történt reggel

Az autópályára a törökbálinti hivatásos tűzoltók siettek. A Katasztrófavédelem oldala szerint már áramtalanították a járműveket, amelyek továbbra is akadályozzák a forgalmat.

A másik baleset Budapest 10. kerületében, Kőbányán, a Jászberényi úton, a Tündérfürt utcánál történt. Itt egy kamion és autó karambolozott. Ide a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki, 

és a mentőket is kellett hívni. 

Egy embert a tűzoltóknak kellett kiszabadítania.

 

