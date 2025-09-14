Tömegkarambol az M3-as autópályán: ezt a szakaszt inkább kerülje el

Vasárnap délután négy autó ütközött össze az M3-as autópályán, a Nyíregyháza felé vezető sávban - írja a Haon.hu. A polgári szakaszon történt balesetről a katasztrófavédelem számolt be, hozzátéve, hogy az ütközés a 174-es kilométerszelvénynél történt. A karambol következtében az egyik autó a belső szalagkorlátnak csapódott, míg a többi jármű a leállósávban fejezte be útját.

Tömegkarambol lassította le a forgalmat. (Illusztráció)

Fotó: Shutterstock

A karambolhoz tűzoltók is érkeztek

A műszaki mentést a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók végezték, akik két autót is áramtalanítottak a helyszínen. Az érintett pályaszakasz a baleset miatt csak egy sávon járható, ami forgalomlassulást okoz.

