Hiába a megfeszített küzdelem, nem élte túl a karambolt a sofőr

Hétfő reggel 86-os főút zalai szakaszán baleset történt, egy Opel márkájú személygépkocsi félfrontálisan karambolozott egy szemből jövő, szlovén rendszámú, konténerszállító kamionnal.
A ütközés során az idősebb férfi beszorult autójába, a tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki onnan. Súlyos sérüléseket szenvedett, ezért a helyszínen kezdték ellátni. Másfél órán keresztül harcoltak a férfiért, mire szállítható állapotba került, majd mentőhelikopterrel vitték kórházba, ahol végül életét vesztette.
A baleset részletesebb leírásáról az Origo.hu oldalán olvashatnak.