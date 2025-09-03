Hiába a megfeszített küzdelem, nem élte túl a karambolt a sofőr

A baleset után másfél órán át küzdöttek a mentők azért, hogy a német anyanyelvű férfi szállítható állapotban kerüljön. Azonban nem élte túl a karambolt, nem sokkal később, a kórházban elhunyt.

Hétfő reggel 86-os főút zalai szakaszán baleset történt, egy Opel márkájú személygépkocsi félfrontálisan karambolozott egy szemből jövő, szlovén rendszámú, konténerszállító kamionnal. Karambol után kórházba szállították a zalai baleset egyik sérültjét, aki a kórházban elhunyt.

Fotó: Gyuricza Ferenc Ez történt a karambol után A ütközés során az idősebb férfi beszorult autójába, a tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki onnan. Súlyos sérüléseket szenvedett, ezért a helyszínen kezdték ellátni. Másfél órán keresztül harcoltak a férfiért, mire szállítható állapotba került, majd mentőhelikopterrel vitték kórházba, ahol végül életét vesztette. A baleset részletesebb leírásáról az Origo.hu oldalán olvashatnak.

