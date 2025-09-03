Hírlevél

Rendkívüli

Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Magyar Péternek

karambol

Hiába a megfeszített küzdelem, nem élte túl a karambolt a sofőr

37 perce
Olvasási idő: 2 perc
A baleset után másfél órán át küzdöttek a mentők azért, hogy a német anyanyelvű férfi szállítható állapotban kerüljön. Azonban nem élte túl a karambolt, nem sokkal később, a kórházban elhunyt.
Hétfő reggel 86-os főút zalai szakaszán baleset történt, egy Opel márkájú személygépkocsi félfrontálisan karambolozott egy szemből jövő, szlovén rendszámú, konténerszállító kamionnal.

Karambol után kórházba szállították a zalai baleset egyik sérültjét, a kórházban elhunyt.
Fotó: Gyuricza Ferenc

Ez történt a karambol után

A ütközés során az idősebb férfi beszorult autójába, a tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki onnan. Súlyos sérüléseket szenvedett, ezért a helyszínen kezdték ellátni. Másfél órán keresztül harcoltak a férfiért, mire szállítható állapotba került, majd mentőhelikopterrel vitték kórházba, ahol végül életét vesztette.

A baleset részletesebb leírásáról az Origo.hu oldalán olvashatnak.

 

