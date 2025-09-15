A nő bennégett az autóban, esélye sem volt túlélni a szörnyű balesetet - helyszíni képek

A Bors információi szerint az M1-es autópályán, Mánynál egy sofőr egy terelésnél áttért a szemközti sávba, ezután történt a tragédia. A nő autója szinte azonnal kigyulladt, és a lángok perceken belül beborították az egész autót.

A karambolban a nő autója szinte azonnal kigyulladt, vezetője bennégett a roncsban

Halálos karambol

Elsőként egy arra haladó nő ugrott ki a kocsijából, és rohant a roncsba szorult nő segítségére. Minden igyekezete ellenére nem sikerült az alélt sofőrt kimentenie a lángoló autóból. Az egyik közútkezelő társaság közelben dolgozó emberei is egyből odarohantak, és poroltó készülékkel igyekeztek elfojtani a lángokat. Hiába sietett mentőhelikopter a helyszínre, nem sikerült megmenteni az életét.

A Bors úgy tudja, a nő Budapest felé tartott azon a szakaszon, ahol a leálló sávba volt terelve a forgalom. Átcsúszott a túloldalra és nekiütközött az ott haladó Mercedes Vito kisbusznak.

Ha szalagkorlát van, megfogja, de a terelés miatt ki volt vágva a szalagkorlát, átment rajta valószínűleg"

– mondta az egyik szemtanú.

Szörnyű halálos baleset az M1-es autópályán

A kocsijában megégő nőn kívül még ketten sérültek meg a balesetben.

A mentők két nőt és egy férfit mellkas, fej, illetve végtagsérülések miatt, stabil állapotban szállítottak kórházba"

– mondta a tragédia után Sebő Katalin, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

