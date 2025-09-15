Hírlevél

Rendkívüli

Megszólalt Oroszország az újabb dróntámadásról - elmondták azt is, hogy ki tehette

szörnyű tragédia

A nő bennégett az autóban, esélye sem volt túlélni a szörnyű balesetet - helyszíni képek

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Egy tragikus baleset miatt állt le a forgalom az M1-es autópályán. A hármas karambolban az egyik autó lángra kapott, és pillanatok alatt beborította a tűztenger. A benne ülő nőnek esélye sem volt a túlélésre.
szörnyű tragédiakatasztrófavédelemsokkhatásmentőhelikopterM1-es autópályaporoltótűzoltókhalálkigyulladt autó

A Bors információi szerint az M1-es autópályán, Mánynál egy sofőr egy terelésnél áttért a szemközti sávba, ezután történt a tragédia. A nő autója szinte azonnal kigyulladt, és a lángok perceken belül beborították az egész autót.

karambol
A karambolban a nő autója szinte azonnal kigyulladt, vezetője bennégett a roncsban
Fotó: Bors

Halálos karambol

Elsőként egy arra haladó nő ugrott ki a kocsijából, és rohant a roncsba szorult nő segítségére. Minden igyekezete ellenére nem sikerült az alélt sofőrt kimentenie a lángoló autóból. Az egyik közútkezelő társaság közelben dolgozó emberei is egyből odarohantak, és poroltó készülékkel igyekeztek elfojtani a lángokat. Hiába sietett mentőhelikopter a helyszínre, nem sikerült megmenteni az életét.

A Bors úgy tudja, a nő Budapest felé tartott azon a szakaszon, ahol a leálló sávba volt terelve a forgalom. Átcsúszott a túloldalra és nekiütközött az ott haladó Mercedes Vito kisbusznak.

Ha szalagkorlát van, megfogja, de a terelés miatt ki volt vágva a szalagkorlát, átment rajta valószínűleg"

 – mondta az egyik szemtanú.

Szörnyű halálos baleset az M1-es autópályán
Fotó: Bors

A kocsijában megégő nőn kívül még ketten sérültek meg a balesetben.

 A mentők két nőt és egy férfit mellkas, fej, illetve végtagsérülések miatt, stabil állapotban szállítottak kórházba"

– mondta a tragédia után Sebő Katalin, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

Egy tanulóvezető lány alatt is kigyulladt az autó, miközben apja tanította vezetni. A férfi azt szerette volna, ha a lánya a vezetési vizsgája előtt még gyakorol, ezért kivitte egy elhagyott betonútra Tatabánya és Vértesszőlős közé. A régi Citroën azonban váratlanul füstölögni kezdett. Ha érdeklik a részletek, kattinson az Origóra!

 

