Sokkoló fordulat Kaszás Nikolett halála körül – öngyilkosságra utalhatnak a jelek

A szeptember 7-én eltűnt fiatal nő holttestét vasárnap találták meg a Pilisben. A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat a közösségi oldalán osztotta meg a kutatás részleteit Kaszás Nikolett megtalálásával kapcsolatban. Az Origo számos alkalommal foglalkozott a fiatal túrázó esetével, azt remélve, hogy ezáltal is elősegítheti a megtalálását. Az ügy minden mozzanatáról naprakészen tájékoztatta az olvasóit az eltűnésétől egészen a megtalálásáig.
Miután vasárnap megtalálták Kaszás Nikolettet, a Pest vármegyei mentőszolgálat lezárta a kutatással kapcsolatos tevékenységét, a közösségi oldalukon összefoglalták az elmúlt három hét eseményeit.
Ahogy írják, a túrázó eltűnése után két nappal,
szeptember 9-én kedden érkezett hozzájuk bejelentés.
Az előzetes információik alapján – hozzátartozók, rendőrség – először kizárták a baleset lehetőségét, hiszen Nikolett SMS-ben jelezte, hogy a túrát befejezte.
Szeptember 10-én átvizsgálták a tanösvény bizonyos szakaszait, mivel a rendőrségen jelentkeztek olyan túrázók, akik látták az eltűnt fiatal nőt. 12-én azzal bízták meg őket, hogy az egész Spartacus-útvonalat teljes hosszában kutassák át Nikolett legutóbbi ismert tartózkodási helyétől kiindulva. Olyan helyekre koncentráltak, ahol nagy volt a veszélye a lecsúszásnak és balesetnek.
Ezt követően – mindvégig a rendőrséggel szorosan együttműködve – átnézték a Visegrádi-hegység érintett területét, beleértve a térséget átszelő turistaútvonalakat is. Rengeteg túrázó sietett a segítségükre, csatlakozott hozzájuk a polgárőrség is.
Nikolett telefonjának utolsó értelmezhető cellainformációi Pilisszentlászló külterületéről érkeztek.
Kaszás Nikolett megtalálása rendívüli energiákat és hozzáértő szakmai tervezést és tapasztalatokat igényelt. A keresés során folyamatosan szűkítették az ávizsgálandó területet.
A rendőrséggel egyeztetve végül 3 millió négyzetméterre szűkítették le a kört.
Utólag kiderült, a kutatás során a holttesthez legközelebb mintegy 80 méterre jártak.
A megtalálás sikeressége érdekében civil összefogást kezdeményeztek: a vasárnapi kutatás során több százan gyűltek össze, a keresés a Pilisszentlászlótól északra elterülő területre koncentrálódott. Kutyákat vetettek be, és voltak, akik lovakkal érkeztek. Elsősorban az átmenő utakat és azok környezetét vizsgálták fokozott figyelemmel. A keresésről az M1 Híradója is beszámolt.
Végül Kaszás Nikolett holttestét egy mindenki által használt úttól nagyjából
200 méterre, egy bokor tövében találták meg.
Hogy valójában mi okozta Kaszás Nikolett halálát, azt a rendőség csak akkor hozza nyilvánosságra, ha minden ehhez kapcsolódó információ a birtokukban lesz.
Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, jelenleg nem tudják, mi okozhatta a túrázó halálát, pontos okainak kiderítése még napokat vehet igénybe.
Az eddigi vizsgálati eredményeink alapján az idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel, így most már közigazgatási eljárás keretében fogjuk a további körülményeket vizsgálni.
A Tv2 Tények információ szerint Nikolett holtteste mellett több olyan tárgyat is találtak, amelyek arra is utalhatnak, hogy Kaszás Nikolett öngyilkos lett.