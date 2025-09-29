Sokkoló fordulat Kaszás Nikolett halála körül – öngyilkosságra utalhatnak a jelek

A szeptember 7-én eltűnt fiatal nő holttestét vasárnap találták meg a Pilisben. A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat a közösségi oldalán osztotta meg a kutatás részleteit Kaszás Nikolett megtalálásával kapcsolatban. Az Origo számos alkalommal foglalkozott a fiatal túrázó esetével, azt remélve, hogy ezáltal is elősegítheti a megtalálását. Az ügy minden mozzanatáról naprakészen tájékoztatta az olvasóit az eltűnésétől egészen a megtalálásáig.

Az utolsó kép, amin Kaszás Nikolett látható az eltűnése elött

Fotó: Police.hu

Megtalálták Kaszás Nikolett holttesét

Miután vasárnap megtalálták Kaszás Nikolettet, a Pest vármegyei mentőszolgálat lezárta a kutatással kapcsolatos tevékenységét, a közösségi oldalukon összefoglalták az elmúlt három hét eseményeit.

Ahogy írják, a túrázó eltűnése után két nappal,

szeptember 9-én kedden érkezett hozzájuk bejelentés.

Az előzetes információik alapján – hozzátartozók, rendőrség – először kizárták a baleset lehetőségét, hiszen Nikolett SMS-ben jelezte, hogy a túrát befejezte.

Szeptember 10-én átvizsgálták a tanösvény bizonyos szakaszait, mivel a rendőrségen jelentkeztek olyan túrázók, akik látták az eltűnt fiatal nőt. 12-én azzal bízták meg őket, hogy az egész Spartacus-útvonalat teljes hosszában kutassák át Nikolett legutóbbi ismert tartózkodási helyétől kiindulva. Olyan helyekre koncentráltak, ahol nagy volt a veszélye a lecsúszásnak és balesetnek.

A kutatás részletei

Ezt követően – mindvégig a rendőrséggel szorosan együttműködve – átnézték a Visegrádi-hegység érintett területét, beleértve a térséget átszelő turistaútvonalakat is. Rengeteg túrázó sietett a segítségükre, csatlakozott hozzájuk a polgárőrség is.

Nikolett telefonjának utolsó értelmezhető cellainformációi Pilisszentlászló külterületéről érkeztek.

Az eltűnt tűrázó keresési úvonalai

Fotó: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat/Facebook

Kaszás Nikolett megtalálása rendívüli energiákat és hozzáértő szakmai tervezést és tapasztalatokat igényelt. A keresés során folyamatosan szűkítették az ávizsgálandó területet.

A rendőrséggel egyeztetve végül 3 millió négyzetméterre szűkítették le a kört.

Utólag kiderült, a kutatás során a holttesthez legközelebb mintegy 80 méterre jártak.