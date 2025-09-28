Most érkezett: megtalálhatták Kaszás Nikolett holttestét

Nem sokkal dél után a Bors azt írta, megtalálták Kaszás Nikolett holttestét. A lap szerint a kutyás csapat délelőtt egy holttestet talált, amelyet a fiatal nő utolsó ismert ruházata alapján "egyértelműen azonosítottak".

Az eltűnt Kaszás Nikolett körözési adatlapja

Fotó: Police.hu

A Blikk pedig arról írt, hogy a mai nagyszabású keresésben, amelyben 300 önkéntes is részt vett és amelyről mi is beszámoltunk itt az Origón, a hatóság döntése alapján végül quadok és crossmotorok nem vehettek részt. Csak a kutató-mentő szolgálat behajtási engedéllyel rendelkező UTV-je és azok a speciális járművek kutathattak a 27 évesen eltűnt nő után, amelyek erre engedélyt kaptak a rendőrségől.



Kaszás Nikolett halálhírét kora délutánra a rendőrök is megerősítették:

A Pilisben tartott mai kutatás sajnálatos eredményt hozott. A délelőtti órákban megtaláltuk a keresett lányt, aki ekkorra sajnos már nem élt. A szemle folyamatban van, azonban bővebb információt nem áll módunkban adni jelenleg az ügy körülményeiről. A család gyászában és fájdalmában osztozunk!"

- olvasható a Pest vármegyei rendőrség Facebook oldalán.

Hetekig aggódott Kaszás Nikolettért az ország

Az Origo több cikkben foglalkozott a 27 éves nő eltűnésével, aki szeptember 7-én egyedül indult el túrázni budapesti albérletéből a Pilisbe. Bár úgy tűnt, hogy a túrát sikerrel teljesítette, azóta sem tért haza. Az ügy néhány napja újabb fordulatot vett, amikor egy férfi azt állította, ő a felelős Nikolett haláláért, megölte a fiatal nőt. Erre azonban nincs semmi bizonyíték.



