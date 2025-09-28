Így bukkantak rá Kaszás Nikolett holttestére a Pilisben

Napok óta keresték, önkéntesek százai indultak útnak, kutyás mentők pásztázták a hegyoldalakat, ám a remény szertefoszlott. A 27 éves Kaszás Nikolett, aki szeptember 7-én tűnt el túrázás közben, már nem térhetett haza. A lányt a Pilis egyik dombos, bokros részén találták meg, nem messze a kijelölt útvonaltól – írja a Borsonline.hu.

Önkéntesek keresték mentőkutyákkal az eltűnt lányt, sajnos már csak Kaszás Nikolett holttestét találták meg

Fotó: Bors

A keresés hatalmas összefogással zajlott, vasárnap közel 300 önkéntes érkezett, akiket 40-50 fős csapatokra osztottak. Szektorokra bontva kutatták át a területet, de pár óra után a rádión keresztül érkezett a drámai hír: a "B" szektorban rátaláltak egy holttestre.

Azonnal leállították a keresést, rendőrök érkeztek helyszínre és mindenkit visszairányítottak a kiindulóponthoz"

– mesélte az egyik önkéntes kereső.

Azonosították Kaszás Nikolett holttestét

A lányon pontosan ugyanaz a ruha volt, amit az eltűnése előtt a róla készült fotón is viselt. A területet lezárták, a helyszínelés zajlik, de a keresőknek itt véget ért a munkája.

Az ügy azonban továbbra is tele van rejtélyekkel. Kaszás Nikolett a túrája után írt egy üzenetet barátjának, aki Prágában él, hogy jól sikerült a kirándulás és indul haza. Ez volt az utolsó üzenet a saját telefonjáról.

Ám hajnalban újabb üzenet érkezett: "Jó éjszakát!" – Ezt az üzenetet azonban már nem a lány mobiljáról, hanem egy asztali számítógépről küldték el. Hogy ki állhat a sorok között, azt egyelőre senki sem tudja.

A fiatal nő halálának pontos körülményei egyelőre ismeretlenek. A Pilis rejtett ösvényei sok titkot őriznek, de a legnagyobb kérdés most az, hogy vajon mi történhetett Kaszás Nikolettel azon a végzetes napon és ki küldhette az éjszakai üzenetet?

A vizsgálat folyamatban van, a család és az önkéntesek pedig választ várnak, és remélik, hogy a rejtélyre előbb-utóbb fény derül.