Újabb, eddig nem látott felvételt tettek közzé Kaszás Nikolett kereséséről

Kaszás Nikolett ügyéről korábban többször is hírt adtunk: a lány szeptember 7-én indult túrázni és bár küldött még üzenetet a barátjának, utána elérhetetlenné vált. A szülők bejelentették az eltűnését. A keresés vasárnap szomorú hírrel zárult - írta a Feol.hu.

Újabb felvételt osztott meg a rendőrség Kaszás Nikolett keresésével kapcsolatban

Fotó: Pest Vármegyei Rendőrség

Kaszás Nikolett keresésének felvétele

Megszólalt Leczki Sarolta mentőkutyás csapatkapitányt, aki részletesen beszámolt a Pilisszentlászló térségében zajló kutatásról. Elmondása szerint a felhívásra 52 szervezet és 346 magánszemély jelentkezett, így összesen közel 500 fő vett részt az akcióban. A rendőrség most egy friss videót tett közzé az önkéntesek nagyszabású akciójáról. Tekintse meg a felvételt, amely bemutatja a kutatás drámai pillanatait. Jelenleg úgy tűnik, a fiatal nő öngyilkosságot követett el. A keresőcsapat már csak a holttestét találta meg az erdőben.

Egy korábbi cikkünkben már mutattunk felvételeket a kereséséről, amit az Origo.hu oldalán olvashatnak.