Mutatjuk, hogy keresték Kaszás Nikolettet – videó

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy egy vasárnapi kutatás tragikus eredménnyel zárult a Pilisben. Megtalálták a több hete keresett lány, Kaszás Nikolett holttestét. A hatóságok a helyszíni szemlét megkezdték, de egyelőre nem adnak bővebb tájékoztatást a haláleset körülményeiről - írta a Duol.hu.

Mindent bevetettek annak érdekében, hogy megtalálják Kaszás Nikolettet

Fotó: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat/Facebook

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat tájékoztatása szerint vasárnap reggelre

élőláncos és keresőkutyás kutatást hirdettek meg

az eltűnt túrázó megtalálására, amelyen háromszáz önkéntes is részt vett. A szolgálat közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy korábban, a folyamatosan érkező információk alapján, a rendőrség koordinációjával már 184 kilométer hosszú túraútvonalat és annak közvetlen környezetét is átvizsgálták.

Tragédiával zárult a hetek óta tartó kutatás: megtalálták a szeptember 7-én eltűnt Kaszás Nikolett holttestét

Fotó: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat/Facebook

Több mint 2,5 millió négyzetmétert kutattak át Kaszás Nikolettet keresve

A vasárnapra kijelölt keresési terület

több mint 2,5 millió négyzetmétert tett ki,

és az eltűnt személy utolsó ismert tartózkodási helye köré összpontosult. A szervezők tájékoztatása szerint, mivel a túraútvonalakat már átvizsgálták, a kutatás a fás és bokros területekre korlátozódott. A helyszínelést megelőzően kérték az önkénteseket, hogy hagyatkozzanak a tényekre és a rendőrség által kijelölt terület átvizsgálására fókuszáljanak.

Kaszás Nikolett keresését az Origo.hu oldalán nyomon követhették az olvasók, de még nincs vége, sok kérdés maradt válasz nélkül.