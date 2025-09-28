Mutatjuk, hogy keresték Kaszás Nikolettet – videó

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy egy vasárnapi kutatás tragikus eredménnyel zárult a Pilisben. Megtalálták a több hete keresett lány, Kaszás Nikolett holttestét. A hatóságok a helyszíni szemlét megkezdték, de egyelőre nem adnak bővebb tájékoztatást a haláleset körülményeiről - írta a Duol.hu.
A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat tájékoztatása szerint vasárnap reggelre
élőláncos és keresőkutyás kutatást hirdettek meg
az eltűnt túrázó megtalálására, amelyen háromszáz önkéntes is részt vett. A szolgálat közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy korábban, a folyamatosan érkező információk alapján, a rendőrség koordinációjával már 184 kilométer hosszú túraútvonalat és annak közvetlen környezetét is átvizsgálták.
A vasárnapra kijelölt keresési terület
több mint 2,5 millió négyzetmétert tett ki,
és az eltűnt személy utolsó ismert tartózkodási helye köré összpontosult. A szervezők tájékoztatása szerint, mivel a túraútvonalakat már átvizsgálták, a kutatás a fás és bokros területekre korlátozódott. A helyszínelést megelőzően kérték az önkénteseket, hogy hagyatkozzanak a tényekre és a rendőrség által kijelölt terület átvizsgálására fókuszáljanak.
Kaszás Nikolett keresését az Origo.hu oldalán nyomon követhették az olvasók, de még nincs vége, sok kérdés maradt válasz nélkül.