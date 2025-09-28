Egyenlőre kizárta a rendőrség az idegenkezűséget Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban

Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője arról tájékoztatta a Szeretlek, Magyarországot, hogy a vizsgálati eredmények alapján nem merült fel bűncselekmény gyanúja Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban, ezért az ügyet közigazgatási eljárásban folytatják. Hozzátette, hogy a helyszíni szemle továbbra is folyamatban van - írta a Magyar Nemzet.

A rendőrség nyomozást folytat Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban

Fotó: facebook.com/Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Szakértők bevonásával folytatják a nyomozást Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban

Részletezte továbbá, hogy a haláleset körülményeit szakértők bevonásával fogják vizsgálni, mivel a halál pontos okát egyelőre még nem tudták megállapítani, és ez a helyszínelés során sem derült ki.

A szakértői vélemény egyes részeit talán már a szemle is tisztázni fogja, de még több nap lesz, mire a pontos okokat és körülményeket meg tudják állapítani."

- nyilatkozta Beluzsárné Belicza Andrea.

A rendőrségi szóvivő reméli, hogy néhány napon belül lesznek eredmények, amiket nyilvánosságra tudnak hozni. Hozzátette azonban, hogy nem minden információ megosztható.

Kaszás Nikolett szeptember 7-én indult túrázni a Pilisben, de nem tért haza. A 27 éves lányt a rendőrség eltűntként kereste, gyanús körülményekre fókuszálva. A kutatást a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság koordinálta, és végül egy szeptember 28-i, nagyszabású civil akció hozott eredményt, amelyben mintegy ötszáz ember vett részt. A lány holttestét vasárnap délelőtt találták meg.

A mai nap folyamán már több cikket is írtunk Kaszás Nikolett keresésével és megtalálásával kapcsolatban, amelyeket az Origo.hu oldalán olvashatnak el.