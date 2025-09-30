Hírlevél

Mindenki szerette: megtörve búcsúznak barátai, kollégái Kaszás Nikolett-től

búcsúzik

Mindenki szerette: megtörve búcsúznak barátai, kollégái Kaszás Nikolett-től

Ismert hazai divatmárkánál dolgozott a Pilisben eltűnt lány. Kaszás Nikolett halálhírének hallatán családja és barátai is összeomlottak.
Kiemelt figyelmet kapott az eltűnése óta eletelt három hétben Kaszás Nikolett ügye. Amint arról az Origo is beszámolt, vasárnap több száz önkéntes részvételével indult keresőakció Pilisszentlászló környékéről, ahol utoljára látták a túrázót. Végül egy kutyás keresőmentő talált rá a holttestére, a lányt ruházata alapján tudta azonosítani a családja. A rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja tovább az ügyet, ami kizárja, hogy Nikolett gyilkosság áldozata lett. Sajtóinformációk szerint a keresők egy palackot találtak a lány teste mellett, amiben fagyálló lehetett. Ez felveti annak lehetőségét, hogy a 27 éves nő öngyilkosságot követhetett el, ám ez még nem bizonyított.  

Tragédiával zárult a keresés: megtalálták Kaszás Nikolett holttestét
Fotó: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat/Facebook

Kaszás Nikolett a NUBU munkatársa volt

A NUBU egy magyar luxus divatmárka, amelyet 2007-ben alapítottak. Letisztult, modern és minimál stílusú öltözékeket terveznek, főleg női és férfi felső kategóriás kollekciókat. Ruháik egyre keresettebbek külföldön is. A NUBU leginkább arról vált ismertté, hogy ők készítették a magyar olimpiai csapat formaruháit a 2020-as tokiói és a 2024-es párizsi olimpiára. A NUBU a közösségi médiában is búcsúzott kollégájuktól, Kaszás Nikolett-től – írta meg a Vaol.hu.

Kollégái is fájó szívvel búcsúztak tőle

A Monori Strázsák Néptáncegyüttes tagja volt Nikolett

A Borsonline.hu arról írt, hogy Niki imádta a zenét és nagyon szeretett táncolni. A Monori Strázsák Néptáncegyüttes tagjai közleményt adtak ki, miután barátjuk holttestét megtalálták az erdőben.

Facebook-oldalukon ezt írták:

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy táncegyüttesünk szeretett tagja, Kaszás Nikolett elhunyt. Nemcsak kiváló táncos, hanem igaz barát volt. Pótolhatatlan számunkra. Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak és szeretteinek. Szívünkben őrizzük emlékét. Nyugodj békében, Niki!

 

Fotó: Monori Strázsák Néptáncegyüttes a Facebook-oldala

 

 

 

