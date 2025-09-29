Megrázó részletek láttak napvilágot Kaszás Nikolett halálának körülményeiről

Ahogy arról az Origo is beszámolt, vasárnap a keresési kör célzott szűkítésével alig pár óra alatt sikerült megtalálni a három hete eltűnt fiatal lányt. Kaszás Nikolett családját rögtön értesítették, akik azonnal a helyszínre siettek. A Bors írta meg a mélyen megrázó részleteket.

Egy bozótos területen találták meg Kaszás Nikolett holttestét Fotó: Pest vármegyei rendőrség/Bors

Nagyon sokan segítettek Kaszás Nikolett keresésében

Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat civil összefogást kezdeményezett Nikolett megtalálása érdekében. Vasárnap reggel a mentőszolgálaton és a rendőrségen kívül nagyon sokan gyűltek össze segíteni.

Pilisszentlászlóra több száz önkénes érkezett, voltak, akik a nehezen járható útvonalra való tekintettel, lovakat is bevetettek.

Velük együtt kutyás keresők és több hatósági személy indult Nikolett felkutatására. A párját ritkító összefogásnak meglett az eredménye, alig pár óra után, még a délelőtti időszakban egy bokor tövében megtalálták a lány holttestét. Utóbb kiderült, a korábbi napokban alig 80 méterre már elhaladtak Nikolett mellett egy turisták által használt útvonalon, de akkor még semmi nem indokolta, hogy az út menti bozótost is átfésüljék.

Nagyon sokan segítettek Kaszás Nikolett keresésében Fotó: Nagy Laci/Bors

Még vasárnap délelőtt sikerült megtalálni Nikolettet

A keresésre kijelölt területet szektorokra bontották, amelyeket 50 fős csapatokkal, úgyn. élőlánccal vizsgáltak át. Nikolettre a B szektorban bukkantak rá. Rádión értesítették a csapat összes tagját, hogy megtalálták, és mindenkit visszarendeltek a bázisra.

Ezek után a rendőrök szalaggal elkerítették az érintett területet, hogy biztosítani tudják a helyszínelők zavartalan munkáját. Ezzel egyidőben azonnal értesítették a lány családját, akik szinte pillanatok alatt megérkeztek.

Perceken belül 26 hozzátartozó volt a helyszínen.

A vöröskereszt sátrát hermetikusan lezárták, piros szalaggal körbekerítették az illetéktelenek távoltartása érdekében. A család ebben a sátorban azonosította a lányt, az információk szerint a ruházata alapján.

Az utolsó ismert ruházata alapján sikerült azonosítani Nikolettet

Fotó: Police.hu/Feol.hu

A haláleset körülményeit a rendőrség még vizsgálja, a részletes információkra akár napokig is várni kell. A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO záróközleményt adott ki a közösségi oldalán, amelyben összefoglalták az elmúlt három hét eseményeit.