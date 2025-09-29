Megrázó részletek láttak napvilágot Kaszás Nikolett halálának körülményeiről

Ahogy arról az Origo is beszámolt, vasárnap a keresési kör célzott szűkítésével alig pár óra alatt sikerült megtalálni a három hete eltűnt fiatal lányt. Kaszás Nikolett családját rögtön értesítették, akik azonnal a helyszínre siettek. A Bors írta meg a mélyen megrázó részleteket.
Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat civil összefogást kezdeményezett Nikolett megtalálása érdekében. Vasárnap reggel a mentőszolgálaton és a rendőrségen kívül nagyon sokan gyűltek össze segíteni.
Pilisszentlászlóra több száz önkénes érkezett, voltak, akik a nehezen járható útvonalra való tekintettel, lovakat is bevetettek.
Velük együtt kutyás keresők és több hatósági személy indult Nikolett felkutatására. A párját ritkító összefogásnak meglett az eredménye, alig pár óra után, még a délelőtti időszakban egy bokor tövében megtalálták a lány holttestét. Utóbb kiderült, a korábbi napokban alig 80 méterre már elhaladtak Nikolett mellett egy turisták által használt útvonalon, de akkor még semmi nem indokolta, hogy az út menti bozótost is átfésüljék.
A keresésre kijelölt területet szektorokra bontották, amelyeket 50 fős csapatokkal, úgyn. élőlánccal vizsgáltak át. Nikolettre a B szektorban bukkantak rá. Rádión értesítették a csapat összes tagját, hogy megtalálták, és mindenkit visszarendeltek a bázisra.
Ezek után a rendőrök szalaggal elkerítették az érintett területet, hogy biztosítani tudják a helyszínelők zavartalan munkáját. Ezzel egyidőben azonnal értesítették a lány családját, akik szinte pillanatok alatt megérkeztek.
Perceken belül 26 hozzátartozó volt a helyszínen.
A vöröskereszt sátrát hermetikusan lezárták, piros szalaggal körbekerítették az illetéktelenek távoltartása érdekében. A család ebben a sátorban azonosította a lányt, az információk szerint a ruházata alapján.
A haláleset körülményeit a rendőrség még vizsgálja, a részletes információkra akár napokig is várni kell. A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO záróközleményt adott ki a közösségi oldalán, amelyben összefoglalták az elmúlt három hét eseményeit.
Meg nem erősített információk szerint Nikolett közelében olyan tárgyakat is találtak, amelyek felvethetik az önkezűség lehetőségét is. A Borsnak nyilatkozott a keresőcsapat egyik tagja.
Egy nevét elhallgattatását kérő csapattag mesélte el a részleteket:
A kutyások jelentkeztek rádión, hogy „találtunk valakit”. Ebben a pillanatban leállt a keresés és mindenki elindult vissza a helyszínre, a focipályára. A rendőrség a ruházata alapján azonosította Nikit, majd néhány információ hozzánk is kiszivárgott. Úgy tudom, hogy fekvő pozícióban találtak rá
– nyilatkozta megrendülve majd hozzátette:
Azt tudtuk meg a helyszínen, hogy a személyes tárgyai voltak mellette, köztük egy palack is. A legújabb információnk az volt, hogy nagyon valószínű, hogy fagyálló volt beleöntve az üvegébe. Ettől mindenki azonnal sokkot kapott, nem gondolták, hogy öngyilkos lehetett a lány, hiszen úgy volt, hogy túrázni szeretett volna.
A rendőrség ezidáig önkezűségre utaló információkat nem osztott meg.
Nikolett megtalálásáról az M1 Híradó is beszámolt.