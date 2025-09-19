Ezen az útvonalon tűnhetett el Kaszás Nikolett, vajon most hol lehet?

A Bors arra tett kísérletet, hogy az eltűnt túrázó lány lehetséges útvonalait bejárja, ezáltal is közelebb kerülve ahhoz, hogy megtalálják. Kaszás Nikolett már lassan két hete eltűnt. Az Origo több cikkében is foglalkozott a fiatal nővel, rejtély, merre lehet.

Az eltűnt Kaszás Nikolettről az az utolsó felvétel, amelyet egy térkamera rögzített

Fotó: Police.hu/Feol.hu

Kaszás Nikolett miatt aggódik az egész ország

Rendőrök és önkéntes kutatócsapatok eredtek a nyomába, de eddig senki sem járt sikerrel. Szeptember 7-én, vasárnap állítólag a Pilisbe indult túrázni, azóta szinte mindenki őt keresi. A Bors úgy tudja, a Spartacus tanösvényen ment végig, és járt a Rám-szakadéknál is. Legalábbis Nikolett ezt üzente meg az akkor Prágában levő barátjának. Maga a tanösvény 14 km hosszú, Visegrádot és Pilisszentlászlót köti össze. Ahogy a Bors írja,

Nikolett tömegközlekedést használt, először Szentendrére kellett megérkeznie. Az utat megtehette hévvel vagy az Újpest-Városkapu megállóból induló, 880-as busszal. Szentendrén, a laktanyától átszállhatott a 870-es buszra és nagyjából negyed óra alatt ért el Pilisszentlászlóig. A falu határából indul a túrázók körében igen kedvelt Spartacus-tanösvény, ami bizonyos pontjain gyönyörű kilátást nyújt a Dunára. A kápolnával szemben indul az út, zöld jelzés mutatja az irányt. A házak között vezet, majd mezőn át tart az út, az első, jól belátható szakasz 3 kilométernyi. Innen nagyobb szintemelkedés nélkül indul körtúra, aminek másik pontján elérhető Visegrád. Kitérő nélkül a körtúra nagyjából négy órát vesz igénybe."

A kutatócsoportok Pilisszentlászlónál kezdték meg a kutatást. Tegyük fel, járt a Rám-szakadéknál is – az üzenete szerint legalábbis –, így a túra körülbelül még három órával tovább tarthatott. Hétvégente nagyon sokan túráznak ezen az útvonalon, így valószínűsíthető, hogy rövid ideig volt egyedül. Úgy tudjuk,

a körtúra végén Pilisszentlászlóra érkezett,

ahonnan a fővárosba indult. Normál körülmények közt az éjszakát három helyen is eltölthette volna, az albérletében, a barátjánál vagy a szüleinél. Hajnali kettő körül a barátja még kapott egy üzenetet, de ez már nem Nikolett telefonjáról érkezett, hanem egy asztali PC-ről. Valószínű, hogy az üzenetet ő írta, de ebben sem lehetünk teljesen biztosak. Ha így történt, akkor nem a Pilisben tűnt el, legalábbis nagy valószínűséggel nem ott.

A szálak kibogozása közben azt az eshetőséget is figyelembe kell venni, hogy az éjszakai üzenetet nem ő írta.

A munkahelyén nem jelent meg, amiről először a családját értesítették. A kollégái annyit láttak, hogy fent van a közösségi oldalon, majd nagy valószínűséggel lemerült a telefonja.