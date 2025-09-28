Elindult 300 ember, így találhatják meg Kaszás Nikolettet

Már szeptember 26-án bejelentették a szervezők, hogy nem tudnak több önkéntest fogadni, annyian jelentkeztek. Háromszázan gondolták úgy, hogy segítenének megtalálni a több mint húsz napja eltűnt 27 éves Kaszás Nikolettet. Ezzel az összefogással sikerülhet! A csapat Pilisszentlászlóról indult ma reggel 9 órakor.

Ekkora területet kell átkutatnia 300 embernek Kaszás Nikolett megtalálása érdekében

Fotó: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat/Facebook

Komoly előkészületek előzték meg a Kaszás Nikolett utáni mai kutatást

Nagyjából 25-30 ember került egy csapatba. Egymástól egy méterre egyenes vonalban indultak el az erdőben. Az egyes területeket már korábban zónákra osztották a szakemberek, amelyeket élő csatárláncban kutatják át az emberek. Bizonyos területeken viszont kizárólag a mentőkutyák dolgoznak.

Szigorú protokoll lesz, hiszen senkit sem akarunk elhagyni a keresés közben. Azok, akik a csatárláncban lesznek, ők egy csapatot fognak alkotni. Nekik lesz egy vezetőjük, akik úgy ismerik a helyet, akár a tenyerüket. Lesz olyan, aki csak kutyával megy, az egy másik csapat lesz"

– tette hozzá Kovács István a Vácért Polgárőség Egyesület alelnöke, aki a Borsnak beszélt a tervről.

A fontos információkat a közösségi oldalán osztotta meg a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat:

"A keresés koordinációját a Pest vármegyei rendőrség vagyis Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság végzi.

A kereséssel kapcsolatos kommunikációt szintén a rendőrség koordinálja.

A kutatásban résztvevő csapatokat minden esetben rendőr fogja koordinálni. Minden keresőlánc a rendőrség részvételével végzi a kutatást.

A szervezésben a klasszikus formában a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – HUNGO nem vesz részt. Jelen leszünk, együttműködünk és segítjük a biztonságos és eredményes lebonyolítást.

A szolgálatunk a rendőrség felkérésére a helyszínen tartózkodó rendőri állomány koordinációs és egyéb feladatainak ellátását segíti szaktudásával és logisztikai háttértámogatást adunk mindehhez. Tevékenységünket a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság által kijelölt helyszíni irányítójának iránymutatása alapján végezzük.

A rendelkezésünkre álló információk azon részét, amelyek a vasárnapi kutatással kapcsolatosak a szervezők által lebonyolított legutóbbi koordinációs megbeszélésen átadtuk. A rendőrséggel és a szervezőkkel is tartjuk a kapcsolatot. A rendőrség koordinálásával kutatási terveket készítünk elő, információkat dolgozunk fel és osztunk meg a szervezőkkel.

A rendőrség kérésére készenlétet látunk el a helyszínen a rendkívüli feladatok ellátásra.

A rendőrség kérésére helyszíni irányítási pontot üzemeltetünk.

A szervezők erőn felül teljesítve igyekeznek minden igényt kielégítő hátteret biztosítani a kutatásra jelentkezőknek.

A quadok, crossmotorok a rendőrség döntése értelmében nem vehetnek részt a keresésben. Ez alól kivétel jelent a kutató-mentő szolgálat készenléti egységének – behajtási engedéllyel rendelkező – UTV-je, valamint a rendőrség által engedélyezett egyéb rendeltetésű quad. A fő cél a területek láncban történő átvizsgálása.

A helyszínre jutással, a parkolással, a regisztrációval kapcsolatban a szervezők információira hagyatkozzatok, ebben segíteni nem tudunk.

Tekintettel arra, hogy ismerjük a lekeresésre kijelölt területet, így az alábbi tanácsokat fogadjátok meg, ha részt vesztek a keresésen:

A kijelölt területek közös jellemzője, hogy maximum 2 óra alatt teljesíthetők

A terep jellemzően nehezen járható, sziklás és az elmúlt napok időjárása miatt csúszós.

A kutatási területek jelentős része emelkedik, patakok és sziklás részek tagolják, sok a vadállat

A reggeli kezdés miatt a lecsapódott pára miatt a növényzet nedves lesz. A nem megfelelő ruházat és lábbeli hamar, gyakorlatilag azonnal át fog ázni.

A kutatás lényege az lesz, hogy azokat a részeket kell átnézni, ahol más túrázók nem járnak, vagyis az úttalan utak, bokros területek kerülnek előtérbe. Nem turista utakon fogtok sétálni.

A szektorok átkutatását követően a csapatok vissza fognak térni a kiinduló pontra.

A cél az, hogy a kutatás során személyi sérülés ne történjen.



A folyamatosan beérkező információk, adatok alapján rendőrség koordinációjával, szolgálatunk, a polgárőrség, túrázók részvételével mindeddig 184 km hosszú túraútvonal és annak a közvetlen környezete lett átvizsgálva.

A vasárnapra kijelölt terület a legutolsó ismert tartózkodási hely köré összpontosul és méretét tekintve több, mint 2,5 millió négyzetméter."