Elindult 300 ember, így találhatják meg Kaszás Nikolettet

Már szeptember 26-án bejelentették a szervezők, hogy nem tudnak több önkéntest fogadni, annyian jelentkeztek. Háromszázan gondolták úgy, hogy segítenének megtalálni a több mint húsz napja eltűnt 27 éves Kaszás Nikolettet. Ezzel az összefogással sikerülhet! A csapat Pilisszentlászlóról indult ma reggel 9 órakor.
Komoly előkészületek előzték meg a Kaszás Nikolett utáni mai kutatást
Nagyjából 25-30 ember került egy csapatba. Egymástól egy méterre egyenes vonalban indultak el az erdőben. Az egyes területeket már korábban zónákra osztották a szakemberek, amelyeket élő csatárláncban kutatják át az emberek. Bizonyos területeken viszont kizárólag a mentőkutyák dolgoznak.
Szigorú protokoll lesz, hiszen senkit sem akarunk elhagyni a keresés közben. Azok, akik a csatárláncban lesznek, ők egy csapatot fognak alkotni. Nekik lesz egy vezetőjük, akik úgy ismerik a helyet, akár a tenyerüket. Lesz olyan, aki csak kutyával megy, az egy másik csapat lesz"
– tette hozzá Kovács István a Vácért Polgárőség Egyesület alelnöke, aki a Borsnak beszélt a tervről.
A fontos információkat a közösségi oldalán osztotta meg a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat:
"A keresés koordinációját a Pest vármegyei rendőrség vagyis Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság végzi.
A kereséssel kapcsolatos kommunikációt szintén a rendőrség koordinálja.
A kutatásban résztvevő csapatokat minden esetben rendőr fogja koordinálni. Minden keresőlánc a rendőrség részvételével végzi a kutatást.
A szervezésben a klasszikus formában a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – HUNGO nem vesz részt. Jelen leszünk, együttműködünk és segítjük a biztonságos és eredményes lebonyolítást.
A szolgálatunk a rendőrség felkérésére a helyszínen tartózkodó rendőri állomány koordinációs és egyéb feladatainak ellátását segíti szaktudásával és logisztikai háttértámogatást adunk mindehhez. Tevékenységünket a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság által kijelölt helyszíni irányítójának iránymutatása alapján végezzük.
A rendelkezésünkre álló információk azon részét, amelyek a vasárnapi kutatással kapcsolatosak a szervezők által lebonyolított legutóbbi koordinációs megbeszélésen átadtuk. A rendőrséggel és a szervezőkkel is tartjuk a kapcsolatot. A rendőrség koordinálásával kutatási terveket készítünk elő, információkat dolgozunk fel és osztunk meg a szervezőkkel.
A rendőrség kérésére készenlétet látunk el a helyszínen a rendkívüli feladatok ellátásra.
A rendőrség kérésére helyszíni irányítási pontot üzemeltetünk.
A szervezők erőn felül teljesítve igyekeznek minden igényt kielégítő hátteret biztosítani a kutatásra jelentkezőknek.
A quadok, crossmotorok a rendőrség döntése értelmében nem vehetnek részt a keresésben. Ez alól kivétel jelent a kutató-mentő szolgálat készenléti egységének – behajtási engedéllyel rendelkező – UTV-je, valamint a rendőrség által engedélyezett egyéb rendeltetésű quad. A fő cél a területek láncban történő átvizsgálása.
A helyszínre jutással, a parkolással, a regisztrációval kapcsolatban a szervezők információira hagyatkozzatok, ebben segíteni nem tudunk.
Tekintettel arra, hogy ismerjük a lekeresésre kijelölt területet, így az alábbi tanácsokat fogadjátok meg, ha részt vesztek a keresésen:
A kijelölt területek közös jellemzője, hogy maximum 2 óra alatt teljesíthetők
A terep jellemzően nehezen járható, sziklás és az elmúlt napok időjárása miatt csúszós.
A kutatási területek jelentős része emelkedik, patakok és sziklás részek tagolják, sok a vadállat
A reggeli kezdés miatt a lecsapódott pára miatt a növényzet nedves lesz. A nem megfelelő ruházat és lábbeli hamar, gyakorlatilag azonnal át fog ázni.
A kutatás lényege az lesz, hogy azokat a részeket kell átnézni, ahol más túrázók nem járnak, vagyis az úttalan utak, bokros területek kerülnek előtérbe. Nem turista utakon fogtok sétálni.
A szektorok átkutatását követően a csapatok vissza fognak térni a kiinduló pontra.
A cél az, hogy a kutatás során személyi sérülés ne történjen.
A folyamatosan beérkező információk, adatok alapján rendőrség koordinációjával, szolgálatunk, a polgárőrség, túrázók részvételével mindeddig 184 km hosszú túraútvonal és annak a közvetlen környezete lett átvizsgálva.
A vasárnapra kijelölt terület a legutolsó ismert tartózkodási hely köré összpontosul és méretét tekintve több, mint 2,5 millió négyzetméter."
Mivel a túraútvonalakat már végigjárták, a keresés mai fókusza a fás és bokros területekre korlátozódik a szakemberek szerint, akik azt is hozzátették, hogy több információ is napvilágot látott Kaszás Nikolett eltűnésének körülményeiről, de ők azt kérik, hogy csak a tényekre hagyatkozzanak a jószándékú, kutatásban részt vevő önkéntesek.
Az Origo több cikkbenfoglalkozott a 27 éves nő eltűnésével, aki szeptember 7-én egyedül indult el túrázni budapesti albérletéből a Pilisbe. Bár úgy tűnt, hogy a túrát sikerrel teljesítette, azóta sem tért haza. Az ügy néhány napja újabb fordulatot vett, amikor egy férfi azt állította, ő a felelős Nikolett haláláért, megölte a fiatal nőt. Erre azonban nincs semmi bizonyíték.
