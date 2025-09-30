Drámai gombászás izzasztotta meg a katasztrófavédelem embereit

Csak a szakmai felkészültség és a kreativitás volt képes kiszabadítani a túrázót kilátástalan helyzetéből. A katasztrófavédelem munkatársainak gyöngyözött a homloka, mire sikerült kimenekíteniük a bajba jutott gombászó férfit a Vértes vadonjából. A Feol.hu látványos képeket is közzétett a mentési akció izgalmas mozzanatairól.
Vasárnap egy gombászó férfit súlyos baleset ért a Vértesben. Megcsúszott egy meredek és sziklás hegyoldalon, és kitörte a lábát. A helyzetét tovább súlyosbította, hogy olyan helyen érte a baleset,
ami csak gyalogosan és nehezen megközelíthető.
A mentésére kiérkezett móri önkormányzati és a bodajki önkéntes tűzoltóknak össze kellett szedniük minden tudásukat, hogy a szerencsétlenül járt férfit fel tudják hozni a hegyoldal sziklákkal szegélyezett, éles szögű lejtőjén.
A móri járási mentőcsoport négyszáz méter hosszú kötélpályát épített ki, majd speciális alpintechnikával, a mentőszolgálattal együttműködve leereszkedtek a sérülthöz. A férfit végül sikerült biztonságban kiemelni a sziklás terepről, és a mentők kórházba szállították.
