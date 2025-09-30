Drámai gombászás izzasztotta meg a katasztrófavédelem embereit

Csak a szakmai felkészültség és a kreativitás volt képes kiszabadítani a túrázót kilátástalan helyzetéből. A katasztrófavédelem munkatársainak gyöngyözött a homloka, mire sikerült kimenekíteniük a bajba jutott gombászó férfit a Vértes vadonjából. A Feol.hu látványos képeket is közzétett a mentési akció izgalmas mozzanatairól.

A katasztrófavédelem munkatársai mindent bevetettek, hogy ki tudják emelni a súlyosan sérült túrázót

Fotó: Mór ÖTP, OMSZ móri mentőállomás

A katasztrófavédelem életmentő akciója a vadon kellős közepén

Vasárnap egy gombászó férfit súlyos baleset ért a Vértesben. Megcsúszott egy meredek és sziklás hegyoldalon, és kitörte a lábát. A helyzetét tovább súlyosbította, hogy olyan helyen érte a baleset,

ami csak gyalogosan és nehezen megközelíthető.

A mentésére kiérkezett móri önkormányzati és a bodajki önkéntes tűzoltóknak össze kellett szedniük minden tudásukat, hogy a szerencsétlenül járt férfit fel tudják hozni a hegyoldal sziklákkal szegélyezett, éles szögű lejtőjén.

A móri járási mentőcsoport négyszáz méter hosszú kötélpályát épített ki, majd speciális alpintechnikával, a mentőszolgálattal együttműködve leereszkedtek a sérülthöz. A férfit végül sikerült biztonságban kiemelni a sziklás terepről, és a mentők kórházba szállították.

