Megrázó videón a miskei gyerekgyilkosság helyszíne

Egy szemétdombon, rongyok közé tekerve találtak rá a 22 hónapos Hannára, aki hétfő reggel otthonából tűnt el. A falubeliek kétségbeesve indultak a gyermek keresésére, csatlakoztak hozzájuk a polgárőrök és a rendőrök is, de arra a kegyetlenségre, amit a tetthelyen találtak, senki sem volt felkészülve – írta meg a Baon.hu. A helyi portál számos helyszíni képen és videón mutatja be az utóbbi napokban kétes hírnévre szert tevő települést, ezeket az előbbi linkre kattintva tekintheti meg.

Ebben a házban történt a kegyetlen gyilkosság

A kislány eltűnésének híre pillanatok alatt bejárta az országot. A szülők barátai már a kezdetektől fogva rosszat sejtettek, és félelmeik sajnos be is igazolódtak. A gyanú egyetlen emberre, J. Dávidra, Hanna nevelőapjára terelődött, akiről több helybéli is azt állította, hogy régóta kábítószer-függő volt. A férfi hétfő este eltűnt, kommandósok indultak utána, végül kedden délelőtt elfogták szeretőjével együtt.

Megemlékezés a kegyetlen gyilkosság áldozatára

A helyiek rettentően dühösek és egyben összetörtek is. Kedden este mécsest gyújtanak Hanna házánál, hogy elbúcsúzzanak tőle. A megemlékezés azonban egyben tiltakozás is lesz, hiszen a falu nem akar több drogot és tragédiát sem. Az egyik résztvevő azt mondta:

Elegünk van a dílerekből, meg kell védenünk a gyerekeinket!”

A rendőrök továbbra is őrzik a házat, nehogy a feldühödött helyi polgárok a saját kezükbe vegyék az igazságszolgáltatást, valamint a polgármester is egyeztetett a hatóságokkal annak érdekében, hogy hasonló esetek ne történjenek.