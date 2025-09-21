Megindulhatott a közlekedés a Keletiben, hétfőtől újra nagyüzem lesz a pályaudvaron

A vasárnap délutáni, kora esti órákban először a motorvonattal közlekedő elővárosi járatok forgalma állhat helyre, ezt követik a távolsági járatok. A menetrend szerinti forgalom teljes helyreállása hétfő reggelre várható a Keleti pályaudvaron – tájékoztatott a MÁV-csoport közleménye alapján a Beol.hu.

Elhárult a műszaki akadály, újraindult a vasúti forgalom a Keleti pályaudvaron

Fotó: Magyar Nemzet

Késlekedett a tervezett vasárnap reggeli újraindítás a Keleti pályaudvaron, mert az állomás újbóli áram alá helyezése során egyes váltók működésén állítani kellett.

A váltók beállítása azonban mostanra megtörtént: a pályaudvar újra fogad és indít vonatokat, az első vonat már meg is érkezett a Keletibe, 12:15-kor pedig elindult innen az első vonat, egy Szolnokra tartó Z60-as is

– közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Hozzátette, a délutáni órákban először az egri, gyöngyösi és az elővárosi járatok forgalma tér vissza, ezt követik majd a távolsági járatok, hétfő reggeltől pedig ismét teljes gőzzel üzemel a Keleti.

Nagyszabású fejlesztéseket végeztek a Keleti pályaudvaron

A munkálatok során váltókat, felsővezetéket, biztosítóberendezéseket javítottak ki, továbbá a síneket, talpfákat, illetve betonaljakat is cserélték. Mint írták, a cél az volt, hogy a Keletiben pontosabban, megbízhatóbban indíthassák és fogadhassák a győri, a hatvani-miskolci, a pécsi és az újszászi-békéscsabai vonalon közlekedő vonatokat.

A MÁV saját forrásából megvalósított, mintegy 4,4 milliárd forintos beruházása során 400-450 szakember közreműködésével és számos munkagép, vasútüzemi és közúti jármű igénybevételével elvégzett szerelési munkák eredményeként a Keleti pályaudvaron évekre biztosítható a berendezések üzembiztonsága, jelentősen csökken a meghibásodások, az üzemzavarok száma, ezáltal pontosabbá, megbízhatóbbá válik a vonatközlekedés.

A MÁV-csoport felhívja az utazók figyelmét, hogy a nyitás első napjaiban egy-egy vágányon előfordulhatnak még korlátozások, „finomhangolások". Az utómunkák pedig folyamatosan, egészen a decemberi menetrendváltásig tartanak.