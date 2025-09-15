Családi viszály: a nő elugrott, így a kés a férfit találta szíven

A szobában mindent beborított a vér. Így idézte fel a nagykanizsai gyilkosságot követő pillanatokat a 60 éves támadó élettársa, aki erről zokogva beszélt a TV2 Tényeknek - idézte fel a Vaol.hu. Kést dobott nevelt lánya felé a férfi, de nem őt sebesítette meg. Ahogy mi is megírtuk, péntek este, szeptember 12-én 20 óra körül jelentették be a rendőrségen, hogy a nagykanizsai Csengery úton lévő egyik lakásban megszúrtak egy embert.

Késelés Nagykanizsán, ezzel ölt a 60 éves férfi, fotó: Police.hu

A két férfi összeveszett valamin, de az asszony szerint párja a nevelt lányára célzott, csak ő kitért a kés pengéje elől. Ezután történt a tragédia.

Egy pillanat és előkerült a kés

A feldühödött idős ember egy nagy konyhakéssel szúrta szíven a 30 éves férfit, aki percek alatt elvérzett.

Befutottam és akkor a kezembe vettem a gyereknek a fejét, tapogattam, hogy hol lehet megszúrva"

- mondta az asszony, aki azt is megmutatta a kamerának, hogy honnan vette ki a gyilkos eszközt a párja.

Azt mondta, mire ő beért a házba, a 2 éves kisfiú édesapja már nem élt és arról is beszélt, hogy párja felhetően gyógyszerre ivott alkoholt a támadás előtt. Közölte: felfogni sem tudja, hogyan tehetett ilyet. Hogy mit mondott még a nagykanizsai gyilkosságról, azt megtudhajta, ha ide kattint.

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói a helyszínen elfogták a 60 éves támadót, akit emberölés miatt hallgattak ki, majd őrizetbe vettek és kezdeményezték a letartóztatását.