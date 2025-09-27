Biztonsági őrök késeltek halálra egy embert

Egy ártatlan születésnapi mulatság végződött rémálomszerű vérengzéssel Tiszaújvárosban. A négy barát csak jó akarta érezni magát, ám az este során olyan fordulatot vett az ünneplés, amire senki sem számított. Késelés és haláleset vetett véget az ünneplésnek - írta a Haon.hu.

Késelés lett az ünneplés vége

Fotó: MW-archív

A szórakozóhelyre három férfi érkezett, akik hivatalosan biztonsági őri feladatokat láttak el, de az este végére épp ők váltak a veszély forrásává. A két társaság között hamar elfajult a szóváltás, majd előkerültek a kések is.

Tragikus végkimenetelű lett a késelés

Az áldozatok közül egy férfit hasba szúrtak. A sebesültet a mentők kórházba próbálták szállítani, de életét nem sikerült megmenteni, a mentőben meghalt. Két barátja életveszélyesen sérült meg, negyedik társuk is komoly, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A támadók nem maradtak sokáig szabadon, gyorsan autóba pattantak és elmenekültek, de nem jutottak messzire. A rendőrök Tiszalúc és Taktaharkány között kapcsolták le őket.

Az ügyből most bírósági tárgyalás lett. Első fokon 8-10 év fegyházat kaptak, ráadásul életük végéig eltiltották őket a vagyon- és biztonsági őri munkától. Az ítélet azonban még nem jogerős, a vádlottak fellebbeztek, enyhítést vagy felmentést szeretnének kérni, így októberben a Debreceni Ítélőtábla dönt majd a sorsukról.

