Féltékenység miatt késelhettek meg egy embert a híres magyar városban

Szerda reggel rendőrök és bűnügyi helyszínelők jelentek meg a kőszegi Rákóczi utcában. A helyszínről késelés miatt vittek kórházba egy férfit - írta a Vaol.hu.

Késelés áldozata lett egy férfi Kőszegen féltékenység miatt

Fotó: vaol.hu

Információink szerint az épületben szúrták meg az áldozatot. A rendőrök lezárták a társasház előtti területet, ahol munkához láttak a bűnügyi technikusok, a nyomozók pedig keresik a támadót. A vármegyei újságírók úgy tudják,

hogy stabil állapotban vitték kórházba a férfit, aki feltehetően - meg nem erősített információk szerint - egy féltékenységi roham áldozata.

