Rendkívüli

Donald Trump így gúnyolódott az egyre szánalmasabb Zelenszkijen

bűncselekmény

Féltékenység miatt késelhettek meg egy embert a híres magyar városban

40 perce
Újabb részletek derültek ki a szerda reggel Kőszegen történt eseményekről. A késelés áldozata egy férfi, aki feltehetően egy féltékeny támadó miatt került kórházba.
Szerda reggel rendőrök és bűnügyi helyszínelők jelentek meg a kőszegi Rákóczi utcában. A helyszínről késelés miatt vittek kórházba egy férfit - írta a Vaol.hu.

Késelés áldozata lett egy férfi Kőszegen féltékenység miatt
Késelés áldozata lett egy férfi Kőszegen féltékenység miatt
Fotó: vaol.hu 

Késelés áldozata lett egy férfi, kiderült miért szúrhatták meg

Információink szerint az épületben szúrták meg az áldozatot. A rendőrök lezárták a társasház előtti területet, ahol munkához láttak a bűnügyi technikusok, a nyomozók pedig keresik a támadót. A vármegyei újságírók úgy tudják, 

hogy stabil állapotban vitték kórházba a férfit, aki feltehetően - meg nem erősített információk szerint - egy féltékenységi roham áldozata. 

Pár nappal ezelőtt egy férfi molotov-koktéllal akarta megölni a partnerét, de a támadás meghiúsult, mivel rossz házba dobta be az eszközt. A bűncselekményről bővebben az Origo.hu oldalon olvashat.

 

