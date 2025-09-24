Csitítani indult egy hangoskodót, ám hamarosan spriccelt a nyakából a vér

Hétfőn két férfi szólalkozott össze a gyulai Bajza utcában. A konfliktus hamar elmérgesedett, amikor az egyikük kést rántott elő és nyakon szúrta a másikat. Az utca pillanatok alatt csurom véres lett a késelés nyomán - írta meg a Beol.hu.

Brutális késelés történt Gyulán (képünk csupán illusztráció)

Fotó: Olvasói/Bors

A sértettet a mentők a helyi kórházba szállítottak.

A késelést elszenvedő férfit a nyaki verőerén érte a támadás

A kórházban életmentő műtétet hajtottak végre az áldozaton, aki kis híján elvérzett. A Békés Vármegyei Rendőr-Főkapitányság nyomozást indított az ügyben életveszélyt okozó testi sértés bűntettének gyanúja miatt.

Nemrég hasonló eset történt Veszprémben. Egy nőt mentőhelikopterrel, életveszélyes állapotban szállítottak kórházba, miután késelés áldozatává vált egy helyi hostelben. A rendőrség villámgyorsan elfogta a gyanúsítottat.