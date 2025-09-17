Horror a miskolci szociális otthonban

Súlyos incidens történt egy miskolci szociális otthonban szeptember 15-én, amikor egy férfi konyhakéssel támadt több lakótársára. Az elkövető állítása szerint a támadást az intézményben őt ért zaklatások és szidalmazások miatt követte el, és beismerte, hogy "le akart számolni" a bántalmazókkal. A késelés következtében több ember megsérült, közülük egy életveszélyes állapotban van - írta a Blikk.hu.

Késsel támadt a szociális otthonban lakótársaira egy férfi (Illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Azt mondta zaklatták, ezért támadt rájuk késsel

A Miskolci Törvényszék közleménye szerint a támadó már évek óta az otthon lakója volt, és többször is panaszt tett az intézmény vezetésének, mert zaklatások és szidalmazások érték lakótársai részéről. A férfi saját bevallása szerint ezek vezettek odáig, hogy elhatározta, véget vet a megalázó helyzetnek.

A tragikus események délután kezdődtek, amikor a gyanúsított egy konyhakéssel az egyik lakótársára támadt, aki épp a közösségi térben tévézett. Kétszer hasba szúrta, miközben állítólag azt mondta:

Ennyi volt, itt a vég.

Az áldozatnak azonban sikerült kicsavarni a kést a támadó kezéből, és segítséget kérnie.

A gyanúsított azonban nem állt meg az első támadásnál. Visszatért a lakrészébe, ahol egy másik konyhakést magához véve további három lakótársára is rárontott.

Oldalba szúrt egy férfit, egy nőt arcon vágott, miközben késsel fenyegette, majd egy negyedik lakót is megtámadott, akit többször megütött. Az áldozatok közül az egyik életveszélyes, egy másik súlyos sérüléseket szenvedett.

A Miskolci Járásbíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását, mivel a cselekménye alkalmas lehet több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérletének megállapítására. A végzés nem jogerős.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.