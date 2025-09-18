Villámgyorsan elfogták a rendőrök a veszprémi késelés gyanúsítottját – videó

Ahogy arról az Origo is beszámolt, egy nőt megszúrtak Veszprémben a SÉF iskola melletti Hostelben. Az áldozatot életveszélyes állapotban, mentőhelikopterrel szállították kórházba.

A késelés áldozatát a mentőhelikopter életveszélyes állapotban szállította kórházba

Fotó: Ezt láttam Veszprémben/Facebook/Veol.hu

A Veol.hu megkeresésére az Országos Mentőszolgálat az alábbi tájékoztatást adta:

A helyszínről egy nőt súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban mentőhelikopterrel, míg egy középkorú férfit további vizsgáltok és megfigyelés céljából szállítottak bajtársaink kórházba.

A késelés után hiába menekült

A délelőtt folyamán a rendőrség sem tétlenkedett, három órán belül elfogták a késelés gyanúsítottját. A rendőrséget reggel 8 óra körül értesítették a bűncselekményről, mely szerint a szálló lépcsőházában történt bűntény elkövetője elmenekült a helyszínről.

Kollégáink az üldözés során beazonosították a 26 éves női elkövetőt, majd megtörtént az elfogása

– közölte a Facebook-oldalán a Veszprém vármegyei rendőrség.

A 34 éves áldozaton életmentő műtétet hajtottak végre, jelenleg is kritikus az állapota.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

