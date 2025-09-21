Húszezerért késeltek meg egy embert Heves vármegyében

Egy férfi 2023 februárjában felhívta az ismerőség, hogy fuvart kérjen tőke. Megegyeztek. A sofőr 20 ezer forintot vitt magával egy pénzlekötő rekeszben. Ez volt az, ami miatt a férfi megkéselte a neki segítő ismerősét a Heol.hu cikke szerint.

12 év fegyházbüntetést kapott az a férfit, aki nyereségvágyból megkéselte az ismerősét

Fotó: Ládi László/Agria Tv/Heol.hu

Amikor az utas kérésére lehúzódtak az út szélére, a támadó előkapott egy kést, és ötször megtámadta a sofőrt, hogy megszerezze a pénzét.

Az áldozat védekezett, ahogy tudott. Emellett olyan ruhában volt, ami megakadályozta a tragédiát. A támadót elfogták és nyereségvágyból elkövetett emberölési kísérlettel megvádolták, most állt bíró elé.

Az Egri Törvényszék 12 év fegyházban letöltendő szabadságvesztésre ítélte a férfit.

Emellett 10 évre eltiltották a közügyek gyakorlásától, a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből pedig kizárták. Az ítélet részeként vagyonelkobzást is elrendeltek, kötelezték a bűnügyi költségek megfizetésére, és beszámították az előzetes letartóztatásban eltöltött időt.

