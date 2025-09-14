Kigyulladt az autó egy tanulóvezető lány alatt, akit az apja tanított vezetni

Egy vezetési gyakorlatnak vetett véget a meghibásodó autó, amely vasárnap délután kigyulladt. A baleset Vértesszőlős térségében történt, ahonnan gomolygó füst szállt fel az ég felé, amit a távolból is jól lehetett látni. A Kemma.hu értesülései szerint az emberek csak találgattak, mi történhetett.

Kigyulladt az autó egy tanulóvezető alatt gyakorlás közben.

Fotó: Hagymási Bence/24 Óra

Kigyulladt az autó gyakorlás közben

Egy édesapa szerette volna, ha lánya a vezetési vizsgája előtt még gyakorolhat egy keveset, ezért kivitte a fiatal lányt egy elhagyott betonútra Tatabánya és Vértesszőlős között. A régi Citroën azonban váratlan meglepetést tartogatott: az autó különlegessége, hogy az akkumulátor nem a motortérben, hanem a vezetőülés alatt található, és gyakorlás közben egyszer csak füstölni kezdett. Az apa megpróbálta gyorsan lekötni az akkumulátort, ám már késő volt, a kocsi lángra kapott, pillanatok alatt kiégett. A lánya eközben hívta a tűzoltókat. Több képet az esetről ide kattintva nézhetnek meg.

Mindent megpróbáltam, most már nem tudok mit csinálni, minek idegeskedjek. A lényeg, hogy mi nem sérültünk meg.

- mondta az autó tulajdonosa a Kemma.hu riporterének, miközben néhány méterre a porig égett járműtől egy hamburgert falatozott.

A tatabányai hivatásos tűzoltókat riasztották a helyszínre, akik két vízsugárral fékezték meg a teljes terjedelmében égő autót. A Kemma.hu-nak adott tájékoztatás szerint az esetnek szerencsére nem voltak sérültjei, a jármű viszont teljesen megsemmisült. A leégett kocsin így már biztosan nem gyakorol senki a vizsgára.

