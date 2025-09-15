Ukránok aláztak meg és kínoztak brutális módszerekkel egy magyar férfit

2023. július 21-én egy debreceni bevásárlóközpont parkolójába csalt egy szabolcsit három bűnöző, közülük ketten ukrán-magyar állampolgárok, egy pedig csak magyar. Ötvenezer euróval, átszámítva körülbelül 20 millió forinttal tartozott nekik a férfi, akit emiatt elraboltak, és láncra verve megkínoztak a Szon.hu információi alapján.

Láncra verve kínoztak egy szabolcsi férfit ukránok, Fotó: Xi Qiao/Pexels.com

Megkínoztak egy magyart az ukránok

A férfi arcát eltakarták és erőszakkal autóba tuszkolták, hogy egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kis település családi házába vigyék.

A garázsban egy lánccal kikötötték és embertelen módon bántak vele, megkínozták láncra verve.

Később kétszer is elvitték onnan, de nem azért, hogy napfény érje, hanem azért, hogy az ismerőseitől kért pénzt átvegye, amit azonnal euróra váltottak. Néhány nappal később a férfit egy barátjához vitték, akitől szintén kölcsönkért. Jelezte neki, hogy nagy bajban van, a barátja pedig megértette. Másnap egy benzinkútra beszéltek meg találkozót, ahol a pénzt kellett volna átvennie. Az áldozatot az egyik ismerőse autóba ültette és meg sem állt vele a legközelebbi rendőrkapitányságig.

A nyomozók kihallgatták a férfit, aki azt mondta,

folyamatosan bántották, ütötték-verték elrablói, akik azt is közölték vele, hogy meg fogják ölni, miközben a tartozás visszafizetését követelték tőle.

Hosszú fegyházban eltöltött idő várhat rájuk

Az ügy bíró elé került, aki a két ukrán-magyart bűnösnek találta társtettesként, különösen súlyos hátrányt okozva elkövetett emberrablás és súlyos testi sértés vádjában, amiért őket 9, illetve 10 év fegyházbüntetésre ítélte. A magyar bűnöző a bűnsegédjük volt, ezt is megállapította a bíró és őt is elmarasztalta az emberrablás miatt. Neki hat és fél évet kellene fegyházban eltöltenie, ha már jogerős lenne az ítélet, csakhogy nem az. Az ügyészség a feltételes szabadságra bocsáthatóság miatt, a védelem pedig felmentés és enyhítés érdekében élt fellebbezéssel. Másodfokon a Debreceni Ítélőtábla dönt az emberrablási ügyben.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!