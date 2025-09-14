Sokkoló tragédia Párkány mellett: lezuhant egy kisrepülőgép

Két ember halt meg a párkányi kisrepülő-balesetben szombaton Kőhídgyarmat térségében – közölte a szlovák mentőszolgálat műveleti központja (OS ZZS SR) a közösségi médiában. Az eset részleteiről a szlovákiai Pravda számolt be.
Az 155-ös segélyhívó operátora földi mentőegységet és mentőhelikoptert riasztott az érsekújvári járásban fekvő Kőhídgyarmat községhez, ahol egy kisrepülő lezuhanását jelentették
– írta a szlovák mentőszolgálat műveleti központja. A beszámoló szerint az orvos két felnőtt halálát állapította meg a helyszínen.
A Nyitra megyei rendőrség tájékoztatása szerint a helyszínre érkezett a Légi és Vízi Közlekedési Balesetek Vizsgálati Hivatalának (Letecký a námorný vyšetrovací úrad) csapata is.
A baleset pontos körülményei és okai egyelőre a vizsgálat tárgyát képezik
– közölte a szlovák rendőrség.
A hatóságok most még nem adtak ki további részleteket a gép típusáról vagy a repülés fázisáról. A vizsgálat lezárultáig a rendőrség és a helyszínelők a nyomrögzítésre és a tanúk meghallgatására fókuszálnak.
