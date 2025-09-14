Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Figyelmeztetés érkezett! Ezeknek a személyeknek sürgősen le kell adniuk a jogosítványukat

halálos

Sokkoló tragédia Párkány mellett: lezuhant egy kisrepülőgép

8 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Két ember életét vesztette szombaton egy kisrepülő lezuhanása után a Párkány melletti Kőhídgyarmat község közelében. A halálos kisrepülő-baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.
Link másolása
Vágólapra másolva!
haláloslezuhanthelyszínelésmentőhelikopterkisgépes repülésFacebookrendőrségi furgontragédia

Két ember halt meg a párkányi kisrepülő-balesetben szombaton Kőhídgyarmat térségében – közölte a szlovák mentőszolgálat műveleti központja (OS ZZS SR) a közösségi médiában. Az eset részleteiről a szlovákiai Pravda számolt be.

kisrepülő-baleset
Lezuhant egy kisgép a Párkány melletti Kőhídgyarmat térségében. A kisrepülő-balesetnek  két halálos áldozata van
Fotó: szlovák rendőrség Facebook-oldala

Amit a  kisrepülő-balesetről tudni lehet

Az 155-ös segélyhívó operátora földi mentőegységet és mentőhelikoptert riasztott az  érsekújvári járásban fekvő Kőhídgyarmat községhez, ahol egy kisrepülő lezuhanását jelentették 

– írta a szlovák mentőszolgálat műveleti központja. A beszámoló szerint az orvos két felnőtt halálát állapította meg a helyszínen.

A Nyitra megyei rendőrség tájékoztatása szerint a helyszínre érkezett a Légi és Vízi Közlekedési Balesetek Vizsgálati Hivatalának (Letecký a námorný vyšetrovací úrad) csapata is. 

A baleset pontos körülményei és okai egyelőre a vizsgálat tárgyát képezik

 – közölte a szlovák rendőrség.

A hatóságok most még nem adtak ki további részleteket a gép típusáról vagy a repülés fázisáról. A vizsgálat lezárultáig a rendőrség és a helyszínelők a nyomrögzítésre és a tanúk meghallgatására fókuszálnak.

Egy kisrepülő a Földközi-tengerbe zuhant augusztusban Mallorcánál, később a tenger fenekén kötött ki. Az sokkoló eset részleteit az Origo is megírta.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!