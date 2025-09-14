Sokkoló tragédia Párkány mellett: lezuhant egy kisrepülőgép

Két ember halt meg a párkányi kisrepülő-balesetben szombaton Kőhídgyarmat térségében – közölte a szlovák mentőszolgálat műveleti központja (OS ZZS SR) a közösségi médiában. Az eset részleteiről a szlovákiai Pravda számolt be.

Lezuhant egy kisgép a Párkány melletti Kőhídgyarmat térségében. A kisrepülő-balesetnek két halálos áldozata van

Fotó: szlovák rendőrség Facebook-oldala

Amit a kisrepülő-balesetről tudni lehet

Az 155-ös segélyhívó operátora földi mentőegységet és mentőhelikoptert riasztott az érsekújvári járásban fekvő Kőhídgyarmat községhez, ahol egy kisrepülő lezuhanását jelentették

– írta a szlovák mentőszolgálat műveleti központja. A beszámoló szerint az orvos két felnőtt halálát állapította meg a helyszínen.

A Nyitra megyei rendőrség tájékoztatása szerint a helyszínre érkezett a Légi és Vízi Közlekedési Balesetek Vizsgálati Hivatalának (Letecký a námorný vyšetrovací úrad) csapata is.

A baleset pontos körülményei és okai egyelőre a vizsgálat tárgyát képezik

– közölte a szlovák rendőrség.

A hatóságok most még nem adtak ki további részleteket a gép típusáról vagy a repülés fázisáról. A vizsgálat lezárultáig a rendőrség és a helyszínelők a nyomrögzítésre és a tanúk meghallgatására fókuszálnak.

Egy kisrepülő a Földközi-tengerbe zuhant augusztusban Mallorcánál, később a tenger fenekén kötött ki. Az sokkoló eset részleteit az Origo is megírta.