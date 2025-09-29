,,Mit csináltam rosszul?" – bíróság előtt a gyermekének életveszélyes sérüléseket okozó anya

Szombathelyen egy aprócska élet került veszélybe, amikor egy kéthetes csecsemő bántalmazás áldozatává vált saját otthonában. A gyermek sírása, amely minden babánál természetes jelzés a figyelemre és gondoskodásra, feszültséget váltott ki az anyában, és ez tragikus következményekhez vezetett. A kisbaba olyan súlyos sérüléseket szenvedett, amelyek hosszú távon befolyásolják életét - számolt be róla a Vaol.hu

Életveszélyes sérüléseket szenvedett a kéthetes kisbaba, amikor a saját anyja bántalmazta

Fotó: Cseh Gábor

Beismerte a kisbaba bántalmazását

Igen, bűnös vagyok, elismerem, elkövettem mindazt, ami a vádiratban szerepel

– mondta a Szombathelyi Törvényszék tárgyalótermében könnyeit törölgetve az anya.

A vádirat szerint a gyermek sírása az anya idegességét fokozta, ezért az több alkalommal megrázta, befogta a száját, leszorította a lábát, sőt a kiságyba dobta, miközben a fejét a matracba nyomta. A csecsemő állapota egyre súlyosabb lett, végül orvoshoz vitték, és mentővel szállították a szombathelyi kórházba, majd a budapesti Heim Pál Gyermekkórházba. Az orvosi ellátás ellenére a baba maradandó károsodást szenvedett: látása és hallása súlyosan sérült, külvilágra nem reagál, és egész életében folyamatos ápolásra szorul, életkilátásai pedig korlátozottak. Az anya élettársa tudomásul vette a bántalmazást, de nem akadályozta meg azt, nem fordult segítségért, ezzel veszélyeztetve a gyermek testi és értelmi fejlődését.

A bíróság az anyát életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt öt év börtönre ítélte, míg az apára felfüggesztett büntetést szabtak ki, és a szülői jogok gyakorlását korlátozták.

Az anya fellebbezett, új szakértői véleményeket kért azzal érvelve, hogy családi traumák és gyógyszerek mellékhatásai is szerepet játszhattak a történtekben. A bíróság azonban megállapította, hogy az anya agresszióra hajlamos, indulatait nem mindig tudja kezelni, és a gyógyszerek hatása csekély mértékben járult hozzá a tett elkövetéséhez. A tárgyalás során az anya könnyeivel küszködve magát hibáztatta:

Mindent megpróbáltam, mit csináltam rosszul, hogy nem tudtam megnyugtatni?

– mondta, hangsúlyozva, hogy nagyon várta gyermekének megszületését, és jó anya szeretett volna lenni. A nő és védője enyhítésért fellebbezett, az ügy pedig a Győri Ítélőtáblán folytatódik. Tihanyi Márk bíró a szóbeli indoklásban hozzátette:

Erkölcsileg nem magyarázható a tette, hogy bántalmazta a csecsemőjét. Az anya a bíróság előtt folyamatosan saját magáról, illetve a betegségéről beszélt, de a gyermekét egyszer sem említette. Méltatlan arra, hogy a szülői felügyeleti jogot gyakorolja."

A Vas Vármegyei Főügyészség kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt az apával szemben is vádat emelt, mondván: tudott a nő erőszakos hajlamairól, mégsem tett ellene semmit.