Szekrény esett rá egy 7 éves kislányra, azonnal meghalt

Rendkívüli

Szörnyű tragédia történt kedd este Szováta városában. Az kislány eszméletlen állapotban volt, amikor édesanyja rátalált. Hosszú ideig küzdöttek elétéért, de a gyermeket már nem lehetett megmenteni.
A kislányt egyedül hagyták négyéves húgával az erdélyi városban. A huszonhárom éves bátyjukra voltak rábízva, de a fiatal férfinek dolga volt, úgyhogy elment. A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása alapján csak egy kis időre lépett ki a házból, de ez elég volt ahhoz, hogy végzetes tragédia történjen. 

A kislány életét már nem lehetett megmenteni
A kislány életét a mentősök hősiesen próbálták megmenteni, azonban már nem lehetett újjáéleszteni
Fotó: shutterstock/beol

A kislányra ráborult egy hatalmas szekrény

A tragédia ügyében büntetőeljárás indult gondatlanságból elkövetett emberölés vádjával. A balesetről a Borsonline.hu is beszámolt.

Soha semmilyen körülmények között ne hagyjuk felügyelet nélkül kiskorú gyermeket, még rövid időre sem. A tragédia néhány percen belül bekövetkezhet. Tegyünk együtt a gyermekbalesetek megelőzéséért.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

 

