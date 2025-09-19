Segítsen! Eltűnt egy 2 éves bajai kislány

A rendőrség körözést adott ki a 2022. október 10-én, Baján született Sárközi Brianna ügyében. A kislány a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint 2025. július 16-án tűnt el - írta a Baon.hu.

Két hónapja tűnt el a bajai kislány

Fotó: Police.hu

Két hónapja keresik a kislányt

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai szerint a kislány eltűnésének körülményei egyelőre tisztázatlanok. A rendőrök azt kérik, ha bárki tud valamit a gyerekről, arról, hol lehet most, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a Kiskunhalasi Rendőrkapitánysággal, ezzel segítve a nyomozást.

Elérhetőségek

Személyesen: 6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 25.

Telefonon: +36 (77) 423-255

Nem az első eset, hogy gyerek után nyomoznak. Lassan két hete keresnek egy másik kislányt, aki még csak 1 éves. Róla bővebben olvashatnak az Origo.hu oldalán.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.