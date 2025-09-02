Álhírek terjednek a meggyilkolt kislány ügyében

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság cáfolta azokat a közösségi médiában terjedő híreszteléseket, amelyek szerint a tragikusan elhunyt miskei kislányt korábban bántalmazták volna és erről a hatóság is tudott. A hatóság részletesen ismertette az ügy előzményeit, és arra kéri a lakosságot, hogy hiteles forrásból tájékozódjanak, és terjesszenek valótlan híreszteléseket.

Valótlan hírek terjednek a közösségi médiában az elhunyt kislányról (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a közösségi médiában több olyan poszt is megjelent, amelyek szerint az elhunyt gyermeket 2024 novemberében egy buszon bántalmazták a szülei, miközben a rendőrök állítólag nem intézkedtek. A rendőrség közleménye szerint ez az állítás nem felel meg a valóságnak.

Tényleg bántalmazták a kislányt?

A hatóság közlése szerint valóban történt egy buszos incidens, amely során kihívták a rendőröket, akik kikérdezték a buszsofőrt és az utasokat, de a bejelentőn kívül senki sem látta, hogy bántalmazás történt volna. A szülők elmondták, hogy gyermekük nyűgösebb volt a megszokottnál, ugyanis akkoriban kezdődött el nála a fogzás, ami feszültebbé tette az egész családot.

Korábban is voltak náluk rendőrök

2025 januárjában a miskei körzeti megbízott egyszer intézkedett a családnál egy szülői veszekedés miatt. A rendőrök az eset során nem tapasztaltak gyermekbántalmazást, de értesítették a gyermekjóléti szolgálatot. A rendőrség tájékoztatása szerint a szülők nem sokkal később elváltak. Azóta a hatóságokhoz nem érkezett bejelentés sem veszekedésről, sem a gyermekek bántalmazásáról. Az anya 2025 februárjában új párkapcsolatot kezdett J. Dáviddal, aki most elfogásra került.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság kiemelte, hogy sem a rendőrség, sem a gyermekjóléti szolgálat nem kapott információt gyermekbántalmazásról. A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy csak megbízható forrásokból tájékozódjanak, és ne terjesszenek hamis híreket.

