Rémálom a hazaúton: fekete kisbusz húzódott a kislány mellé

Egy fekete kisbusz lassított a szabolcsi településen, amiről a Traffipax Mátészalka és környéke Facebook-csoportban számoltak be. A poszt egy félelmetes történetet osztott meg, miszerint egy kislány péntek estéje rémálommá vált Sonkádon.

Egy fekete kisbuszból szólították meg, a kislány péntek estéje rémálommá vált (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Kisbuszból csalogatták, rémálommá vált a kislány hazaútja

Már majdnem hazaért, egyszer csak Kölcse irányából megjelent egy Mercedes fekete kisbusz. Az első ajtókon az üveg nem volt sötétítve, de a hátsók igen. Lelassított a lányom mellett, és az anyósülésen lévő férfi szigorú tekintettel nézett rá. Intett neki, hogy menjen oda és a mutatóujjával mutatta, hogy maradjon csendben! A lányom megijedt és gyorsabb léptekkel jött tovább. A Mercedes busz megfordult és lassan ment utána. Szerencsére jöttek a barátnői és a busz gyorsan elhajtott. Az a baj, hogy a rendszámot nem jegyezték meg

– írta a kislány édesapja a posztban.

A történet sokkolta az embereket, mivel a leírás alapján csak a szerencsén múlt, hogy nem történt nagyobb tragédia. A helyi lakosok most arra szólítanak fel mindenkit, hogy ha gyanús viselkedést tapasztalnak, haladéktalanul értesítsék a hatóságokat.

Az eset kapcsán küldtünk kérdéseket a rendőrségnek, ha válaszolnak, frissítjük cikkünket.

Frissítés! A rendőrség megkeresésünkre azt közölte, hogy nem érkezett bejelentés az esetről.

