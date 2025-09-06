Rémálom a hazaúton: fekete kisbusz húzódott a kislány mellé

Egy fekete kisbusz lassított a szabolcsi településen, amiről a Traffipax Mátészalka és környéke Facebook-csoportban számoltak be. A poszt egy félelmetes történetet osztott meg, miszerint egy kislány péntek estéje rémálommá vált Sonkádon.
Már majdnem hazaért, egyszer csak Kölcse irányából megjelent egy Mercedes fekete kisbusz. Az első ajtókon az üveg nem volt sötétítve, de a hátsók igen. Lelassított a lányom mellett, és az anyósülésen lévő férfi szigorú tekintettel nézett rá. Intett neki, hogy menjen oda és a mutatóujjával mutatta, hogy maradjon csendben! A lányom megijedt és gyorsabb léptekkel jött tovább. A Mercedes busz megfordult és lassan ment utána. Szerencsére jöttek a barátnői és a busz gyorsan elhajtott. Az a baj, hogy a rendszámot nem jegyezték meg
– írta a kislány édesapja a posztban.
A történet sokkolta az embereket, mivel a leírás alapján csak a szerencsén múlt, hogy nem történt nagyobb tragédia. A helyi lakosok most arra szólítanak fel mindenkit, hogy ha gyanús viselkedést tapasztalnak, haladéktalanul értesítsék a hatóságokat.
Az eset kapcsán küldtünk kérdéseket a rendőrségnek, ha válaszolnak, frissítjük cikkünket.
Frissítés!
A rendőrség megkeresésünkre azt közölte, hogy nem érkezett bejelentés az esetről.
