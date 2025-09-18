Összeesett egy 13 éves kislány egy hevesi iskolában

Szerdán délután kétségbeesve hívtak segítséget egy hevesi iskolába. Egy 13 éves kislány futás közben rosszul lett, de annyira, hogy összeesett, elvesztette az eszméletét – írja a Heol.hu.

Mentőhelikopterrel szállítottak egy 13 éves kislányt kórházba, újraélesztés után

Fotó: Illusztráció (police.hu)

Küzdeni kellett a kislány életéért

Az Országos Mentőszolgálat megerősítette a vármegyei hírportálnak, hogy mentőhelikoptert és mentőautót is küldtek a Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolához.

A helyszínen sikerült újraéleszteniük a gyereket, akit stabil állapotban vittek kórházba.

Augusztusban kosáredzés után lett rosszul egy gyerek egy szekszárdi iskolában, aki később a kórházban meghalt. Erről is írtunk, ahogy arról is, hogy pár napja egy autó lesodródott az útról, oda is mentőhelikopterrel érkezett a segítség.