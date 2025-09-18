Hírlevél

Összeesett egy 13 éves kislány egy hevesi iskolában

15 perce
Olvasási idő: 2 perc
Futás közben csuklott össze egy gyerek egy hevesi általános iskolában szerda délután. Mentőhelikopter vitte kórházba a kislányt.
Szerdán délután kétségbeesve hívtak segítséget egy hevesi iskolába. Egy 13 éves kislány futás közben rosszul lett, de annyira, hogy összeesett, elvesztette az eszméletét – írja a Heol.hu.

Mentőhelikopterrel szállította egy 13 éves kislányt kórházba, újraélesztés után (Illusztráció)
Mentőhelikopterrel szállítottak egy 13 éves kislányt kórházba, újraélesztés után
Fotó: Illusztráció (police.hu)

Küzdeni kellett a kislány életéért 

Az Országos Mentőszolgálat megerősítette a vármegyei hírportálnak, hogy mentőhelikoptert és mentőautót is küldtek a Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolához. 

A helyszínen sikerült újraéleszteniük a gyereket, akit stabil állapotban vittek kórházba.

Augusztusban kosáredzés után lett rosszul egy gyerek egy szekszárdi iskolában, aki később a kórházban meghalt. Erről is írtunk, ahogy arról is, hogy pár napja egy autó lesodródott az útról, oda is mentőhelikopterrel érkezett a segítség.

 

