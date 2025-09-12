Kivégezte leendő anyósa élettársát egy tiszakécskei férfi

Rátaláltak annak az 56 éves férfinek a holttestére a Bács-Kiskun vármegyei rendőrök, akinek az eltűnését még július közepén jelentette be a nála jóval idősebb, 80 éves élettársa – írta meg a Baon.hu. Azóta keresték a férfit. Ma, szeptember 12-én osztottak meg részleteket a nyomozók arról, hogy egy Tiszakécskén élő férfi lehetett a gyilkosa, ő volt az, aki kivégezte leendő anyósa élettársát.

Kivégezte leendő anyósa élettársát egy férfi Tiszakécskén, itt találták meg a holttestet

Fotó: Police.hu/Baon.hu

A romániai születésű magyar áldozat közel nyolc éve volt együtt az idős asszonnyal. Nem volt felhőtlen a viszonyuk, sokat veszekedtek egymással. Az is előfordult, hogy fizikailag is bántották egymást. A nagy viták után a férfi többször napokra elutazott. Legutóbbi veszekedésük után, mely az asszony későbbi bejelentése szerint július 6-án volt, ismét eltűnt a férfi, aki aztán többé nem tért vissza.

A gyilkos visszatért, hogy kivégezte

Az utolsó együtt töltött napjukon is veszekedtek, amit hallott az asszony lánya annak párja is. Akkor a 80 éves asszony ment el otthonról, nem a román-magyar férfi, és vele tartott a lánya, meg annak párja is. Nem sokkal később visszatért a vevőjelölt a részeg férfihoz a tanyára.

Összeverekedtek, majd a fiatalabb férfi egy lepedővel megfojtotta az idősebbet, jövendőbeli anyósa élettársát.

Aztán a holttestet a kocsijába tette és a tetthelytől úgy nagyjából 3 kilométerre lévő, tiszakécskei erdőbe vitte, ahol elrejtette. Hogy pontosan hová, arra a vallomása mutatotta rá.

Az ország egyik nyomozója, Bogdán Gyula alezredes, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályának vezetője szerint a kihallgatás és a nyomozás során nem merült fel az, hogy valaki segített volna neki a gyilkosság elkövetésében. A férfit emberölés gyanúja miatt letartóztatták.



