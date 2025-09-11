Kizuhant egy ember a Karancs kilátóból

Csütörtökön kizuhant egy ember a magyar-szlovák határ közvetlen közelében található Karancs kilátóból. A 729 méter magas Karancs-hegy tetején található 25 méteres kilátónál a Karancs Speciális Mentőszolgálat munkatársai segédkeztek a mentésben, ám a balesetet szenvedett személy életét már nem tudták megmenteni - írta a Nool.hu.

Fotó: Nool.hu

A balesetben egy ember meghalt a hatóságok tájékoztatása szerint. A szerencsétlenség okát azonban egyelőre nem lehet tudni.

A Nool.hu kiszúrta: az időkép.hu-n látható helyi webkamera jelenleg nem üzemel a történések miatt. A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság és az Országos Mentőszolgálat később ígért tájékoztatást az ügyben.

2020 júliusában már történt ugyanitt halálos baleset: akkor egy 20 éves fiatalember vesztette életét.