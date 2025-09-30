Hírlevél

2023. november 10-én brutális mennyiségű kábítószert rejtő hajó érkezett a csepeli kikötőbe. Egy 35 éves albán állampolgárságú férfi két társával együtt kísérelte meg elkobozni a 155 kilós kokain-szállítmányt. Az akció előtt azonban nem számoltak az éjjeli őrrel. Az ügyészség most vádat emelt az elkövető ellen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Akciófilmbe illő jelent zajlott le a Csepel-szigeti kikötőben 2023. november 10-én. Egy középkorú albán férfi, bűntartásaival szövetségben símaszkban próbált meg kifosztani egy 155 kiló kokaint rejtő hajót - írta meg a Zsaruhírek.hu.

A kokain egy banánkonténer padlózatába volt elrejtve
A kokain egy banánkonténer padlózatába volt elrejtve
Kép forrása: Budapesti Rendőr-főkapitányság

A kábítószer Ecuadorból érkezett hazánkba, vasúton és hajón keresztül.

Kokain a banánok között

A vád alapján, az albán férfi előre tudott az érkező hajóról, bűntársai azonban a mai napig ismeretlenek maradtak. Az elkövetők szerszámokkal felszerelkezve fogtak neki a banánkonténer padlózatának megbontásához, nagyméretű táskákat is hoztak magukkal, hogy megoldják a drog elszállítását. Az elkövetők azonnal menekülőre fogták, amint meglátták a biztonsági őrt. A táskákat, szerszámokat a bűntett helyszínén hagyták. Ezt követően a rendőrség megtalálta a brutális drogzsákmányt, amit rögtön le is foglaltak.

A letartóztatásban lévő férfit különösen jelentős mennyiségű kábítószer birtoklása bűntettének kísérletével vádolta meg a Fővárosi Ügyészség, amely fegyházbüntetést, valamint annak végrehajtását követően végleges hatályú kiutasítást indítványozott az országból a vádlottal szemben. 

Nincs menekvés a kábítószer kereskedők számára, még akkor sem, ha a gatyájukban rejtegetik a zsákmányt: rózsaszín poros alsóneművel fogták el a 20 éves kecskeméti dílert.

 

