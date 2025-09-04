Ezért próbálhatta eldobni az életét a fiatal színésznő, Koós Boglárka

A Budaörsi Latinovits Színház tehetséges színésznője, Koós Boglárka öngyilkosságot kísérelt meg és jelenleg is kómában fekszik az intenzív osztályon. A művésznőt kedden reggel barátnője, Hartai Petra találta meg az albérletében. Ő vágta el a kötelet, így sikerült megmenteni Boglárka életét. A mentők stabilizálták állapotát, majd a Korányi Intézetbe szállították, ahol az orvosok két napja küzdenek érte - közölte a Borsonline.hu.

Kómában a fiatal művésznő - Fotó: Kunos Attila

A színésznő a hírek szerint búcsúlevelet is hagyott hátra, amelyben mindössze ennyit írt:

Elfáradtam.”

Nemrégiben egy interjúban még így jellemezte magát:

Magamban Őrlődöm. Ez nem mindig jó, de sokszor vissza tudom forgatni egy előadásba. Irigylem azokat, akik humorral oldják a feszültséget, én hajlamos vagyok mindent komolyan venni.”

Nemcsak a kómában lévő művésznő kereste a válaszokat

A tragédia árnyékában sokan teszik fel a kérdést, hogy vajon mi vezethetett idáig? A színházban dolgozó kollégái teljesen összetörtek, hiszen Boglárkára sosem volt jellemző, hogy késsen, vagy ne jelenjen meg a próbán. Kedden reggel azonban nem érkezett meg, ezért barátnőjét kérték meg, hogy nézzen rá. A döbbenetes felfedezés után már minden perc számított és csak Petra gyorsaságán múlt, hogy Koós Boglárka még ma is küzdhet az életéért, bár állapota továbbra is kritikus.

Az utóbbi időben többen is észrevették, hogy a színésznő lefogyott, fáradtnak és szomorúnak tűnt. A közeli ismerősök szerint azonban soha senki nem gondolta volna, hogy idáig fajulhat a helyzet.

Az ország most együtt imádkozik a fiatal színésznőért, hogy felébredjen a kómából és új esélyt kapjon az életre.