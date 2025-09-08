Kómában van a brutális bűncselekmény áldozata

A bíróság életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt egy hónapra elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki megverte, majd magára hagyta ismerősét Szabolcsban. A sértett azóta kómában van, nem ébreszthető - tudatta a Szon.hu.

Kegyetlen bűncselekmény történt Szabolcsban, kómában az áldozat

A fotó illusztráció: Shutterstock

A megalapozott gyanú szerint az erősen ittas V. Z. augusztus 30-án éjjel szóváltásba keveredett a nála tartózkodó nőismerősével, akit

a vita során ököllel több alkalommal fejen ütött, amitől a nő koponyája a falnak csapódott. Ezután a férfi a sértettet a hátsó kapun keresztül kidobta az udvaráról, majd magára hagyta.

A nőhöz csak másnap délelőtt hívtak orvosi segítséget a helyszínre érkező családtagok. A sértett azóta kómában van, nem ébreszthető.

Kómában a nő, letartóztatásban a férfi

A bűncselekmény tárgyi súlyára tekintettel alaposan feltehető, hogy a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén a hatóságok elől elszökne, elrejtőzne, valamint a nyomozás során tanúként kihallgatandó személyek befolyásolásával a bizonyítást veszélyeztetné. Ezért a bíróság a letartóztatása elrendeléséről döntött.

