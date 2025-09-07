Hírlevél

Koós Boglárka

Tragédia: elhunyt Koós Boglárka, a budaörsi színház fiatal színésznője

A tragédiát vasárnap délelőtt jelentette be a Budaörsi Latinovits Színház. Az intézmény Facebook-oldalán olyan bejegyzés jelent meg, amelyet nem lehet máshogy értelmezni, minthogy elhunyt Koós Boglárka. A fiatal színésznő a héten követett el öngyilkosságot, amelyet ugyan túlélt, ám sérülései végül az élettel összeegyeztethetetlennek bizonyultak.
Koós Boglárka, köszönjük, hogy velünk voltál, velünk játszottál, amíg csak tudtál... - írta ki Facebook-oldalán a Budaörsi Latinovits Színház nem sokkal délelőtt 11 óra után. Vagyis bejelentették: a fiatal színésznő végül belehalt kedden elkövetett öngyilkossági kísérletébe.

Fotó: Kunos Attila

Elhunyt Koós Boglárka

Az Origo.hu először kedden írta meg, hogy öngyilkos lett Koós Boglárka, a Budaörsi Latinovits Színház 27 éves színésznője. A fiatal nőt kollégája, Hartai Petra találta meg felakasztva, aki azonnal le is vágta a kötélről és igyekezett megmenteni az életét. Koóst végül az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe szállították információink szerint, ahol az orvosok számára hamar nyilvánvaló vált: a fiatal nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett el az öngyilkossági kísérlet nyomán, hogy nincs reális esély a túlélésre. Koós Boglárka búcsúlevelet is hagyott, amelyben azt írta, elfáradt. Egy korábbi interjúban arról beszélt, hogy sok mindent magába folyt és irigykedve nézi azokat, akik humorral tudják feldolgozni a nehéz helyzeteket.

A tragédia óta először szólalt meg a színház

A kedden történt tragédia után másnap az Origo.hu kérdésekkel fordult a színházhoz és az azt fenntartó budaörsi önkormányzathoz. Többek között azt akartuk megtudni, indítanak-e vizsgálatot, hogy kiderüljön: volt-e olyan munkahelyi körülmény, amely hozzájárulhatott a bekövetkező tragédiához? Kérdésünkre válasz azóta sem érkezett, sőt, sem a színház, sem az önkormányzat nem kommunikált érdemben semmit a történtekről. Alföldi Róbertnek, a színház rendezőjének mindössze annyi mondanivalója volt a tragédia kapcsán a Facebook-oldalán, hogy a sajtó inkább ne is foglalkozzon ezzel az üggyel, mert így beletipornak az emberi méltóságba. Részvétnyilvánítás, segítségnyújtás, néhány jó szó: úgy tűnik, ezekre sajnos nem volt ideje a neves rendezőnek.

Első ízben a Magyar Teátrumi Társaság tett gesztust: létrehoztak egy e-mail-címet, ahova olyan művész leveleit várják, akik támogatásra, segítségre szorulnak, megelőzendő a hasonló tragédiákat. A szervezet kiemelte: szerintük is érdemes lenne vizsgálatot indítani Koós Boglárka öngyilkossága kapcsán.

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot! Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

