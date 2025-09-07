Tragédia: elhunyt Koós Boglárka, a budaörsi színház fiatal színésznője

Koós Boglárka, köszönjük, hogy velünk voltál, velünk játszottál, amíg csak tudtál... - írta ki Facebook-oldalán a Budaörsi Latinovits Színház nem sokkal délelőtt 11 óra után. Vagyis bejelentették: a fiatal színésznő végül belehalt kedden elkövetett öngyilkossági kísérletébe.

Elhunyt Koós Boglárka, a Budaörsi Latinovits Színház színésznője

Fotó: Kunos Attila

Elhunyt Koós Boglárka

Az Origo.hu először kedden írta meg, hogy öngyilkos lett Koós Boglárka, a Budaörsi Latinovits Színház 27 éves színésznője. A fiatal nőt kollégája, Hartai Petra találta meg felakasztva, aki azonnal le is vágta a kötélről és igyekezett megmenteni az életét. Koóst végül az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe szállították információink szerint, ahol az orvosok számára hamar nyilvánvaló vált: a fiatal nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett el az öngyilkossági kísérlet nyomán, hogy nincs reális esély a túlélésre. Koós Boglárka búcsúlevelet is hagyott, amelyben azt írta, elfáradt. Egy korábbi interjúban arról beszélt, hogy sok mindent magába folyt és irigykedve nézi azokat, akik humorral tudják feldolgozni a nehéz helyzeteket.

A tragédia óta először szólalt meg a színház

A kedden történt tragédia után másnap az Origo.hu kérdésekkel fordult a színházhoz és az azt fenntartó budaörsi önkormányzathoz. Többek között azt akartuk megtudni, indítanak-e vizsgálatot, hogy kiderüljön: volt-e olyan munkahelyi körülmény, amely hozzájárulhatott a bekövetkező tragédiához? Kérdésünkre válasz azóta sem érkezett, sőt, sem a színház, sem az önkormányzat nem kommunikált érdemben semmit a történtekről. Alföldi Róbertnek, a színház rendezőjének mindössze annyi mondanivalója volt a tragédia kapcsán a Facebook-oldalán, hogy a sajtó inkább ne is foglalkozzon ezzel az üggyel, mert így beletipornak az emberi méltóságba. Részvétnyilvánítás, segítségnyújtás, néhány jó szó: úgy tűnik, ezekre sajnos nem volt ideje a neves rendezőnek.

Első ízben a Magyar Teátrumi Társaság tett gesztust: létrehoztak egy e-mail-címet, ahova olyan művész leveleit várják, akik támogatásra, segítségre szorulnak, megelőzendő a hasonló tragédiákat. A szervezet kiemelte: szerintük is érdemes lenne vizsgálatot indítani Koós Boglárka öngyilkossága kapcsán.