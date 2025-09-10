Eltűnt Kaszás Nikolett, látta valaki?

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitányság körözést adott ki az ismeretlen helyen tartózkodó Kaszás Nikolett ügyében – írta meg a Bors. A körözés alatt álló személy vasárnap túrázni ment, az Eltűnt Személyek Keresése E. Sz.K Hungary csoport közösségi oldalán az olvasható hogy a túra kapcsán két útvonal jöhetett szóba, a Spartacus túraútvonal vagy a Rám-szakadék.

Körözést adott ki a rendőrség az eltűnt Kaszás Nikolett ügyében Fotó: Police.hu

Körözés Nikolett megtalálása érdekében

Mindenesetre a lány vasárnap este 8 óra körül még küldött SMS-t a barátjának arról, hogy a túra jó volt. Ebből akár arra is lehetne következtetni, hogy szerencsésen hazatért, és jelezte a párjának, hogy már Budapesten van. De sem a lakásán, sem a szüleinél, sem a barátjánál nem jelent meg.

Nikolett még éjszaka háromnegyed kettőkor SMS-ben elköszönt a párjától, de reggel a munkahelyén nem jelent meg.

A telefonja azóta sem elérhető, nyoma veszett, és azt sem tudni, az éjszakát hol tölthette

– írták az egyik bejegyzésben.

Nikolett 160 centiméter magas, vékony testalkatú, sötétbarna haja és barna szeme van.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Kaszás Nikolett tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

