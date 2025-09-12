Életveszélyesen megfenyegették az MTVA újságíróját, nyomoznak a rendőrök

Császár Attila felakasztására buzdítottak szeptember 7-én a kötcsei piknik idején szintén Kötcsére hívott és magukról megfeledkezett tiszás szimpatizánsok, amihez hozzátették, hogy az egész stábját is ki kellene végezni vele együtt – emlékeztetett a Sonline.hu, amely azt írta, eljárás indult a kijelentés és az utána következő agresszív viselkedés, vagyis a kötcsei balhé miatt.

Császár Attilát már kihallgatták tanúként a kötcsei balhé miatt, fotó: Facebook/Sonline.hu

A kötcsei balhé minden jóérzésű embernél kiverte a biztosítékot

A feszült helyzetben egy háromgyermekes helyi édesanya próbálta megfékezni a tomboló indulatokat.

Szóvá tette, hogy a gyerekek és a falubeliek nem érdemelnek ilyen alpári stílust.

A Tisza-szimpatizánsok őt sem kímélték, szó szerint durván megfenyegették. Császár Attila és a nő férje, aki odarohant hozzá, próbálta távol tartani az agresszív tiszásokat, de nem sikerült neki.

Lökdösődni kezdtek, egy kisgyerek még el is esett, és sírva fakadt.

Németh Balázs, a Harcosok órája műsorvezetője a Facebookon számolt be arról, hogy az egyik legagresszívebb fellépő egy idős férfi volt, aki a Tisza Párt újságjával és dobozos sörökkel a kezében fenyegette a riportert és a védelmező édesanyát.

Budai Gyula fideszes parlamenti képviselő pedig ezt írta a történtek után:

a mai napon csoportos garázdaság bűncselekménye miatt, feljelentést teszek a Kötcsén történt akasztásra történő felhívás és a helyi háromgyermekes családot ért támadás miatt!”

Orbán Viktor miniszterelnök sem hallgatott. Videót tett közzé ezzel:

kinek a kakaskodás és az agresszió, kinek a béke és a nyugalom. Tessék választani!”

A Tisza Párt elnöke pedig úgy érezte, hogy egy hazugsággal letolhatja magáról a tiszások tetteit. Ezt írta: „az illetők nem a Tisza szimpatizánsai voltak, hanem egy olyan kis csoport, amely minden ellenzéki megmozduláson jelen van, ezt maguk a rendőrök jelezték, amikor szóltak a rendezőinknek. A rendezőink igyekeztek rendre utasítani őket”.

Emellett a Magyar Nemzeti Médiaszövetségnél sem hagyták szó nékül a támadást. Ők úgy látják, a Kötcsén történtek ismételten azt bizonyítják,

hogy eljött az idő a munkájukat végző újságírók körülményeinek lehető leghatározottabb rendőrségi védelmére.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságon csoportos garázdaság gyanúja miatt indult eljárás a kötcsei balhéval kapcsolatban. Császár Attilát is kihallgatták már a siófoki rendőrkapitányságon.