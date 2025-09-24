Nagy a baj! Eltűnt Kucsera Gábor

A Komáromi Rendőrkapitányság munkatársai a lakosság segítségét kérik Kucsera Gábor ügyében. A 16 éves fiú augusztus 27-én engedély nélkül lépett le a bácsalmási otthonból, azóta nem tudják hol van a Kemma.hu szerint.

Eltűnt Kucsera Gábor, égre-földre keresik

Fotó: Matt Gush / Forrás: Shutterstock

Ő nem az a Kucsera Gábor

A rendőrök közzétették a személyleírását és a fotóját, hátha látja valahol valaki és tud nekik segíteni. Eszerint a fiú 180 cm magas, barna szemű, rövid barna hajú, vékony gyerek. Ha megnézné, hogy néz ki, kattintson ide!

Ha tud valamit arról, hol van, hívja a 06/34-517-777-es számot, a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámát, vagy a 112-es segélyhívót.

A fiú nem rokona, csak a névrokona Kucsera Gábor kajakozó olimpikonuknak.