Kukával mentek lopni, annak legalább voltak kerekei

Két piti tolvaj bukott le Oroszlányban, még szeptember 6-a hajnalán nyúltak le 7 üdítőt és ásványvizet. A két elkövető – egy 27 éves férfi és egy 16 éves kamasz – szerint egy kuka volt a legjobb szállítóeszköz a zsákmányuk számára. A Kemma.hu arról írt, hogy egy árusító pavilon fagyasztóládáját törték fel, valószínűleg nagyon szomjasak lehettek, hogy megérte nekik ilyen zsákmányért kockáztatni a lebukást.

A két tolvaj úgy vélte, egy kuka a legjobb szállítóeszköz a zsákmányuk számára

Fotó: Illusztráció (Sóc Năng Động/Pexels)

A kuka és a két piti tolvaj esete

A rendőrök előtt egyikük sem volt ismeretlen, hamar összekapcsolták a szálakat, amikor meglátták őket a kukát vonszolva. R. Jenő már egyszer gyanúba keveredett egy rollerlopás kapcsán.

Amikor fülön csípték, a rollert visszaadta, igaz, akkorra már átfestette rózsaszínűre.

A két „mestertolvaj” ellen többrendbeli lopás miatt indult eljárás.

