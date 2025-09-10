Hírlevél

Kukával mentek lopni, annak legalább voltak kerekei

1 órája
Igen szokatlan szállítóeszközt választott magának a két tolvaj. A lopott szajrét egy kuka mélyére rejtették, és azzal húzták el a helyszínről.
Két piti tolvaj bukott le Oroszlányban, még szeptember 6-a hajnalán nyúltak le 7 üdítőt és ásványvizet. A két elkövető – egy 27 éves férfi és egy 16 éves kamasz – szerint egy kuka volt a legjobb szállítóeszköz a zsákmányuk számára. A Kemma.hu arról írt, hogy egy árusító pavilon fagyasztóládáját törték fel, valószínűleg nagyon szomjasak lehettek, hogy megérte nekik ilyen zsákmányért kockáztatni a lebukást.

kuka
A két tolvaj úgy vélte, egy kuka a legjobb szállítóeszköz a zsákmányuk számára
Fotó: Illusztráció (Sóc Năng Động/Pexels) 

A kuka és a két piti tolvaj esete

A rendőrök előtt egyikük sem volt ismeretlen, hamar összekapcsolták a szálakat, amikor meglátták őket a kukát vonszolva. R. Jenő már egyszer gyanúba keveredett egy rollerlopás kapcsán. 

Amikor fülön csípték, a rollert visszaadta, igaz, akkorra már átfestette rózsaszínűre.

A két „mestertolvaj” ellen többrendbeli lopás miatt indult eljárás.

Hasonlóan megmosolyogtató annak a pimasz tolvajnak az esete is, aki miután a boltból ellopott egy pár cipőt, otthon vette észre, hogy nem jó a lábára. Mit tehetett volna mást, másnap visszavitte a cipőüzletbe becserélni. A komikus eset részleteit az Origóra kattintva olvashatja el!

 

