Rendkívüli

Kukásautó miatt szomjaznak a helyi kocsmában

44 perce
Hatalmas baleset a 62-esen, megbénult a forgalom. Kukásautó balesetezett egy bort szállító tartálykocsival Szabadegyháza térségében.
Szemétszállító kocsi okozott súlyos balesetet Szabadegyháza környékén. Teljesen megbénította a forgalmat a kukásautó és a bort szállító tartálykocsi balesete, szomorkodhatnak az ital nélkül maradt helyiek.

kukásautó
Kukásautó karambolozott egy borszállító tartálykocsival 
Fotó: Délmagyar

A Feol.hu írta meg, hogy Szabadegyháza környékén történt a karambol, ami nemcsak a borkedvelőknek okozott kellemetlenséget. A forgalom megbénult, a rendőrség és a tűzoltóság hosszú ideig dolgozott a baleset helyszínén. A kukásautó és a tartálykocsi balesete egy sérültet követelt, a középkorú férfit kórházba szállították, állapota stabil.  

Nem ez az első kukásautó okozta baleset 

Nemrégiben az Origo is megírta, hogy borzalmas baleset történt Sopronban. Egy kukásautó kezelője szenvedett súlyos sérüléseket. További részletek itt.  

 

 

