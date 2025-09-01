Kukásautó miatt szomjaznak a helyi kocsmában

Szemétszállító kocsi okozott súlyos balesetet Szabadegyháza környékén. Teljesen megbénította a forgalmat a kukásautó és a bort szállító tartálykocsi balesete, szomorkodhatnak az ital nélkül maradt helyiek.
A Feol.hu írta meg, hogy Szabadegyháza környékén történt a karambol, ami nemcsak a borkedvelőknek okozott kellemetlenséget. A forgalom megbénult, a rendőrség és a tűzoltóság hosszú ideig dolgozott a baleset helyszínén. A kukásautó és a tartálykocsi balesete egy sérültet követelt, a középkorú férfit kórházba szállították, állapota stabil.
