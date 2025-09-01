Sokkoló állatkínzás Békésben! Állattetemek között találtak rá a kidobott tacskóra

Gyomorforgató látvány fogadta az állatvédőket a Békés vármegyei Mezőkovácsháza határában, amikor egy illegális hulladéklerakó területén kikötött lótetem, ismeretlen eredetű állati maradványok és mocskos szemétkupacok között találtak rá egy reszkető tacskóra. A kutya borzasztó egészségügyi állapotban volt, az állatvédők pedig a helyszínt egyenesen dögtelepnek nevezték és ez korántsem túlzás - adta hírül a Beol.hu.

A kutya testén hemzsegtek a bolhák

Fotó: Facebook

A szerencsétlen kutya magára hagyatva és kiszolgáltatva várta, hogy valaki rátaláljon. Ha nincs a bejelentés, könnyen lehet, hogy nem éli túl. A MezőMancsok Állatvédő Egyesület tagjai azonban időben érkeztek, és kimentették a halálra ítélt ebet. A kis szuka azóta a Happy nevet kapta és valóban boldogságot sugároz.

A kutya sorsa jobbra fordult, a teljes történet viszont nyomasztó

A helyszínen talált brutális nyomok alapján a rendőrség állatkínzás bűncselekmény gyanúja miatt nyomoz. Az ügybe állatorvosok is bekapcsolódtak, a hatóságok pedig arra kérnek mindenkit, hogy aki tud bármit a történtekről, az akár névtelenül is tegyen bejelentést.

Sajnos nem először történik hasonló eset ezen a környéken. Állatvédők szerint rendszeresen itt „szabadulnak meg” a felelőtlen gazdák a megunt, beteg vagy idős állataiktól. A kidobott házi kedvenceknek így esélyük sincs és olykor hetekig, hónapokig sínylődnek étlen-szomjan, láncon vagy kikötve, míg lassan elpusztulnak.

A szakértők szerint a hasonló bűncselekmények elkerülhetők lennének felelős állattartással. Aki nem tud vagy nem akar tovább gondoskodni kedvencéről, az forduljon menhelyhez vagy állatvédő szervezethez, hiszen számtalan lehetőség van segítséget kérni. Az állat magára hagyása, kikötése nemcsak embertelen, de törvény szerint is bűncselekmény, amely akár letöltendő börtönnel is sújtható.

Happy története ugyan szerencsés fordulatot vett, de a helyszínen talált döbbenetes nyomok, amelyről az elmúlt napokban is hírt adtunk arra figyelmeztetnek, hogy még mindig rengeteg négylábú szenved elhagyatva. A rendőrség most azon dolgozik, hogy fényt derítsen az elkövetők kilétére, az állatvédők közben pedig Happy ivartalanítása után szerető gazdit keresnek számára.