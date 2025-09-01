Ukrán fronton sérült kutya segített a gyerekeknek a tanévkezdés napján

A Zuglói Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szeptember 1-i évnyitóján különleges vendégekkel lepték meg a diákokat. Egy Ukrajnából megmentett kutyát hoztak el a gyerekeknek, hogy megmutassák: nem baj, ha különbözöl másoktól. Rambó egy különleges kutya, aki azóta is hűségesen szolgálja kiképzőjét.

Rambó, a különleges rendőr kutya, akit Ukrajnából fogadtak örökbe.

Fotó: Kurucz Árpád

Egy kutya különleges története

Rambó németjuhász, amely Ukrajnában sérült meg azelőtt, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz (BRFK) került volna.

Egy gránát miatt elveszítette az egyik fülét, ami miatt sokan nem akarták örökbe fogadni – egészen a BRFK-ig.

A hétfői tanévnyitó ünnepségen Rambó segítségével hívták fel a figyelmet arra, hogy nem baj, ha valaki egy kicsit más – ugyanannyit ér, mint bárki más.

Rambót hároméves korában kezdték el kiképezni rendőrkutyának, míg az ilyen kiképzést általában már hat hónapos korban megkezdik. Ennek ellenére könnyen befogadták a társai,

és még szerelemre is talált a rendőrkutyák között.

Rambó mellett a gyerekek találkozhattak Zinával is, aki bemutatta nekik, hogyan kell helyesen közlekedni a zebrán. A tanévnyitó ünnepséget végül a két kutya és kiképzőik közös bemutatója zárta. A szeptember 1-i bemutatóról készült képgalériánkat ide kattintva láthatja: