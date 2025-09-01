Hírlevél

Rendkívüli

rendőrkutya

Ukrán fronton sérült kutya segített a gyerekeknek a tanévkezdés napján

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Bundás hős látogatott el a Zuglói Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola évnyitójára. Ukrajnában vesztette el egyik fülét a kutya, amely azonnal belopta magát a gyerekek szívébe.
rendőrkutyaRambótanévkezdésBudapesti Rendőr-főkapitányságáltalános iskola

A Zuglói Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szeptember 1-i évnyitóján különleges vendégekkel lepték meg a diákokat. Egy Ukrajnából megmentett kutyát hoztak el a gyerekeknek, hogy megmutassák: nem baj, ha különbözöl másoktól. Rambó egy különleges kutya, aki azóta is hűségesen szolgálja kiképzőjét.

Rambó, a különleges rendőr kutya, akit Ukrajnából fogadtak örökbe.
Rambó, a különleges rendőr kutya, akit Ukrajnából fogadtak örökbe.
Fotó: Kurucz Árpád

Egy kutya különleges története

Rambó németjuhász, amely Ukrajnában sérült meg azelőtt, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz (BRFK) került volna. 

Egy gránát miatt elveszítette az egyik fülét, ami miatt sokan nem akarták örökbe fogadni – egészen a BRFK-ig.

A hétfői tanévnyitó ünnepségen Rambó segítségével hívták fel a figyelmet arra, hogy nem baj, ha valaki egy kicsit más – ugyanannyit ér, mint bárki más.

Rambót hároméves korában kezdték el kiképezni rendőrkutyának, míg az ilyen kiképzést általában már hat hónapos korban megkezdik. Ennek ellenére könnyen befogadták a társai, 

és még szerelemre is talált a rendőrkutyák között.

Rambó mellett a gyerekek találkozhattak Zinával is, aki bemutatta nekik, hogyan kell helyesen közlekedni a zebrán. A tanévnyitó ünnepséget végül a két kutya és kiképzőik közös bemutatója zárta. A szeptember 1-i bemutatóról készült képgalériánkat ide kattintva láthatja:

Rambó, a rendőrség különleges kutyája
Galéria: Tanévnyitó rendőrkutyákkal
Az iskola előtt rendőrök irányítják a forgalmat

Nem ez volt az első alkalom, hogy a rendőrség különleges bemutatót tartott. A júniusi Múzeumok Éjszakáján lovas- és kutyásbemutatóval várták az érdeklődőket. Erről bővebben olvashatnak az Origo.hu oldalán.

