Úgy tűnik, valaki kutyákat ölne Debrecenben

A Haon.hu írt arról a felháborító tettről szóló posztról, amit az egyik Debrecenben Hallottam-csoportban osztottak meg pénteken a kutyákat szerető debrecenieknek.

A szöveg szerint egy helyi nő kutyája a sétájukon bekapott egy falatot, egy csontdarabot, amit Derék utca végén talált. Amikor a gazdája kivette a szájából, azt érzte,

hogy erős vegyi anyag szagot áraszt magából az étel.

Gyorsan le is fotózta, és elindult vele az állatorvoshoz, mert arra gyanakszik, hogy meg akarták mérgezni a kis kedvencét.

Lemarta a fémet is, be lehetett jól áztatva. Az állatorvosnál van bevizsgálás alatt a csont. Az ilyen ember, ha nem kapna érte büntetést, emberrel is így bánna. Sajnos."

- tette hozzá a bejegyzéshez a nő, amelyből kiderül, hogy egészen a rendőrségig elment, ahol feljelentést tett a feltételezett állatkínzó ellen.

Máshol is veszélyben vannak a kutyák

Bajban van egy állat?

Ha Ön arra gyanakszik, hogy állatot bántanak, kínoznak vagy nem látnak el megfelelően, azonnal hívja a helyi rendőrséget! Ha bizonytalan abban, mi számít állatkínzásnak, nézze meg a Hír TV Riasztás című műsorának erről szóló riportját: