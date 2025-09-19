Úgy tűnik, valaki kutyákat ölne Debrecenben

A Haon.hu írt arról a felháborító tettről szóló posztról, amit az egyik Debrecenben Hallottam-csoportban osztottak meg pénteken a kutyákat szerető debrecenieknek.
A szöveg szerint egy helyi nő kutyája a sétájukon bekapott egy falatot, egy csontdarabot, amit Derék utca végén talált. Amikor a gazdája kivette a szájából, azt érzte,
hogy erős vegyi anyag szagot áraszt magából az étel.
Gyorsan le is fotózta, és elindult vele az állatorvoshoz, mert arra gyanakszik, hogy meg akarták mérgezni a kis kedvencét.
Lemarta a fémet is, be lehetett jól áztatva. Az állatorvosnál van bevizsgálás alatt a csont. Az ilyen ember, ha nem kapna érte büntetést, emberrel is így bánna. Sajnos."
- tette hozzá a bejegyzéshez a nő, amelyből kiderül, hogy egészen a rendőrségig elment, ahol feljelentést tett a feltételezett állatkínzó ellen.
Ha Ön arra gyanakszik, hogy állatot bántanak, kínoznak vagy nem látnak el megfelelően, azonnal hívja a helyi rendőrséget! Ha bizonytalan abban, mi számít állatkínzásnak, nézze meg a Hír TV Riasztás című műsorának erről szóló riportját: