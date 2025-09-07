Felháborító ítélet: 95 km/órával vonszolta a kutyát, mégsem került börtönbe

Csak pénzbüntetést kapott az a férfi, aki brutális módon kínozta meg saját kutyáját Tiszaalpáron. Rozit az autóhoz kötötte, majd 95 km/h sebességgel vonszolta maga után, csoda, hogy az állat egyáltalán túlélte a kutyakínzás kegyetlen folyamatát – adta hírül a Kemma.hu.

A Szurkolók az Állatokért Alapítvány felháborodását fejezte ki a kutyakínzás kapcsán - Fotó: Szurkolók az Állatokért Facebook oldala

Az ügy gyorsított eljárásban került a Kecskeméti Járásbíróság elé, ahol a bíró 425 ezer forintos bírságot szabott ki. Az indok? Az elkövető idős, nyugdíjas ember, aki állítólag "nem szándékosan" okozott sérülést a kutyának.

A kutyakínzás felháborította az embereket

A bírói döntés villámcsapásként érte az állatvédőket és az állatszerető embereket is. A közösségi médiában pedig elszabadultak az indulatok:

Ha ugyanezt megcsinálnánk vele, akkor is csak pénzbírságot kapnánk? Mert akkor hajrá!"

- írta valaki dühösen.

Más pedig így fogalmazott:

Elrettentő példát kellett volna mutatni! Ezzel az üggyel az egész ország szeme rajtuk volt és most azt üzenik, hogy nyugodtan kínozhatsz állatot, pár százezer forinttal megúszod."

A Szurkolók az Állatokért Alapítvány nyíltan kiállt az ügy mellett és a csalódottságát fejezte ki. Úgy fogalmaztak, hogy az állatvédők és az állatszerető emberek többsége abszolút jogosan van elkeseredve.

Az esetről beszámoltunk egy korábbi cikkünkben, ahol a felháborító és érthetetlen bírósági ítélet mellett a kutyakínzás részleteit is ismertettük.

Bajban van egy állat?

Ha Ön arra gyanakszik, hogy állatot bántanak, kínoznak vagy nem látnak el megfelelően, azonnal hívja a helyi rendőrséget! Ha bizonytalan abban, mi számít állatkínzásnak, nézze meg a Hír TV Riasztás című műsorának erről szóló riportját: