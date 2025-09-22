Hírlevél

Rendkívüli

Megdöbbentő ajánlatot tett Putyin az Egyesült Államoknak

Kutyatámadás

Fajtiszta szobakutya juttatott kórházba egy nőt, majd meglépett

A kis fehér, bichon jellegű házikedvenc napok óta kóborol Balmazújvárosban. A kutyatámadás áldozata csak segíteni akart az apró szőrgombócon.
Kutyatámadás történt a napokban Balmazújvárosban, egy elkóborolt, ám ápolt „bichon jellegű” eb harapta meg egy helyi nő kezét - számolt be a Haon. hu a Balmazi Civil Állatvédők Facebook-bejegyzése alapján. 

kutyatámadás
Egy ilyen fehér szőrgombóc követte el a kutyatámadást 
Fotó: illusztráció/Pexels.com

Az állatvédők a posztban azt írták, hogy a sérüléseket elszenvedő nő talált rá a kis fehér kutyusra és felajánlotta, hogy ideiglenesen elhelyezi magánál az ebet, amíg meglesz a gazda. Amikor azonban a (nem létező) chipet keresték benne, 

a kutya az emelést követően félelemből többszörösen harapni kezdett. Az áldozat mind a két kézfejét, ujjait többször és mélyen harapta. Ömlött a vér, tehát azonnal irány a sürgősségi! 

A kórházban a harapásokat egyesével megnyitották, hogy rendesen ki tudják tisztítani, majd a sérült megkapta a tetanusz injekciót. A segítő szándékú nőnek hétfőn fel kell vennie egy több oltásból álló, csúnya mellékhatásokkal járó, veszettség elleni emberi védőoltást is. 

Fotó: Balmazi Civil Állatvédők/Facebook

Szökésben a kutyatámadás elkövetője

Közölték azt is, hogy a bichon/máltai jellegű, nyírt szőrű szuka kutya három napja a városban kóborol. Úgy fogalmaztak:

A kutya nem ver tanyát sehol sem, szinte megállás nélkül csak megy és megy. Mindenhol látták már a városban, a belvárostól kezdve, a városhatáron át, mindenhol megfordult. Annyira fél, hogy ha ember közeledik felé, akkor elrohan. Nem lehet megfogni.

Idén nyáron kutyatámadás áldozata lett egy 72 éves, rábaszentandrási asszony is, akit a szomszédja kutyája támadott meg. Az idős, mindenki által kedvelt nőnek a végtagjait marcangolta a „szamurájok kutyája”

 

